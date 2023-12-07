مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للدواء»
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء وندب الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة.
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ... رئيساً
سعادة الدكتورة مها تيسير بركات ... نائباً للرئيس
سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم .. محافظ مركز دبي المالي العالمي
سعادة بدر سليم العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة
سعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
سعادة الدكتور فرحان ملك الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث القابضة
البروفسور كريس إيفانز باحث علمي ورجل أعمال
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