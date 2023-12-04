متحف المستقبل يستضيف رئيس «ناسا» في جلسة حوارية

يستضيف متحف المستقبل، ضمن جلسات سلسلة «حوارات المستقبل»، رئيس وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، السيناتور بيل نيلسون، غداً، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان «الفضاء وما بعده: مستقبل استكشاف الفضاء»، بمشاركة رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري.

ويسلط المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، خلال كلمته الافتتاحية، الضوء على أبرز المشروعات الفضائية التي ينفذها مركز محمد بن راشد للفضاء، وأهمية الاستثمار في التقنيات المتطورة، ودور المركز في رعاية ودعم المواهب والكفاءات الشابة، بهدف تعزيز رسالة دولة الإمارات نحو ريادة قطاع الفضاء عالمياً.

كما يشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي عاد أخيراً، من مهمته الفضائية التي استغرقت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ليطلع الجمهور على تفاصيل الأبحاث والتجارب العلمية التي أجراها خلال مهمته، إلى جانب التحدث عن الفترة التي قضاها على متن المحطة.

من جانبه، يشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الحديث عن الرؤى والتوجهات المستقبلية للقطاع الفضائي، ومشاركة خبراته في هذا المجال.

وقال سالم حميد المري: «إن مشاركتنا في (حوارات المستقبل)، التي ينظمها متحف المستقبل، إلى جانب شركائنا من وكالة (ناسا) وروّاد الفضاء الإماراتيين المتميزين، تُعدّ شهادة حية على التزام دولة الإمارات». وأضاف أن «الجلسة لن تكون مجرد عرض لمشروعات وأفكار مركز محمد بن راشد للفضاء، بل ستؤكد أيضاً على أهمية التعاون الدولي في سبيل تعزيز مجال استكشاف الفضاء».

ويمكن للزوّار خلال هذه الجلسة التعرف إلى أهم التطورات الجديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن قطاع استكشاف الفضاء.