الرئيس الكيني: "COP28" قمة أفعال

أكد الرئيس الكيني "وليام روتو" أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي أقره المؤتمر في أول أيام انعقاده، حيث يعود الفضل في ذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار فخامة " وليام روتو " في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، علي هامش اجتماعات قمة المناخ COP28 في ثالث أيام انعقادها بمدينة إكسبو دبي، إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلي الدول حول اصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل دعم ملف المناخ فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ والذي يتضمن فرض ضرائب على استخدام الكربون، معتبراً أن تلك القرارات الثلاثة تاريخية وتشكل تقدماً إيجابياً ملحوظاً في قمة المناخ الحالية.

وأضاف الرئيس الكيني، أن صندوق الخسائر والأضرار انتظرته الدول كثيراً، كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلي 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق هو تحرك كبير يساهم في تعزيز العمل المناخي والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية وتجنب أضرارها الجسيمة التي أثرت على دول القارة الافريقية وغيرها من دول العالم.

يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) ، قد تبنى في يومه الأول، قرار تفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ في خطوة تاريخية . وكانت دولة الإمارات أول من أعلنت عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.