حاكم أم القيوين: عيد الاتحاد علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الذكرى الـ52 لعيد الاتحاد مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات، تتجسد فيها مسيرة رائدة في التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة إن هذه المناسبة الوطنية هي استذكار لقيام الاتحاد الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً مدعوماً بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة، ومعززاً بقدراتنا وإمكانياتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «ونحن نحتفل حكومة وشعباً بعيد الاتحاد الـ52 لدولتنا نستذكر بكل فخر واعتزاز قادتنا المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، رحمهم الله».

وأضاف سموه «في هذا اليوم نستذكر قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مسيرة العمل الوطني والإنجاز والبناء والنماء، مرسخاً هذا النهج الخالد، وترك بصمات واضحة ستظل حاضرة في ذاكرة شعب الإمارات».

وقال سموه «إننا نجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكي نواصل معاً مسيرة الخير والإنجازات علمياً وحضارياً بسواعد أبناء هذا الوطن».