6 ملايين دولار لتعزيز الابتكار المناخي

أعلنت «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي»، وهو كيان مستقل تتمثل مهمته في تسريع وتيرة التقدم المُحرز في ميدان العمل المناخي، إبرام شراكة مع مؤسسة «Webit»، إحدى أبرز وأكبر منصّات الابتكار العالمية المتخصصة في مجالات الاستثمار والشركات الناشئة.

وبموجب هذه الشراكة، سينظّم الطرفان نسخة خاصة من «فاوندرز غيمز» - مسابقة «Webit» العالمية الخاصة بروّاد الأعمال المبتكرين والشركات الناشئة الواعدة - تحت عنوان «Grow@COP»، التي ستركز على الشركات الناشئة الناشطة بشكل فاعل في إحراز تقدم ضمن مجالات العمل المناخي والاستدامة.

وشهدت المسابقة تقدم أكثر من 3000 شركة ناشئة، حيث تم اختيار 20 شركة استثنائية لخوض منافسات الدور نصف النهائي.

وتمثّل هذه الشركات المرشحة مجموعة متنوّعة من القطاعات، بما في ذلك: (الصحة والتكنولوجيا المالية والطاقة والتنقل وتكنولوجيا التعليم والأغذية والتكنولوجيا النظيفة).

وتتنافس هذه الشركات المرشحة للحصول على تمويل من صندوق استثمارات «Webit»، إضافة إلى فرصة عرض مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم دولية تضم في عضويتها مستثمرين وممثلين عن شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك «غوغل» و«سيكويا» و«إيرليبيرد» و«ليكستار» و«دي إن كابيتال»، وغيرها من الشركات الأخرى.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة ستة ملايين دولار، وسيتم تأكيدها من قبل مجلس إدارة «شبكة استثمار Webit»، وذلك عقب استكمال الإجراءات اللازمة.

وتستمر فعاليات برنامج المسابقة على مدار ثمانية أيام خلال الفترة بين الثالث و10 من ديسمبر الجاري، على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتحديداً داخل جناح «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي» وجناح الشباب ومركز المؤتمرات في المنطقة الخضراء بالمؤتمر، انسجاماً مع أجندة موضوعات وحوارات المؤتمر، إذ ستقوم الشركات الناشئة، على مدار الأيام السبعة الأولى، بتقديم مشروعاتها وأفكارها المقترحة بحسب الموضوع المطروح كل يوم ضمن فعاليات المؤتمر.

وبحلول اليوم الأخير من برنامج المسابقة، في 10 ديسمبر الجاري ستتمكن أفضل خمس شركات ناشئة من حيث التقييم من عرض أفكارها ومشروعاتها المبتكرة أمام لجنة تحكيم، تضم نخبة من الشخصيات والخبراء الدوليين خلال المرحلة النهائية الكبرى من المسابقة، للحصول على الاستثمارات والتمويل، وكذلك طرح أفكارها خلال احتفالية خاصة تُقام على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «أصبح عالمنا اليوم أمام حاجة ماسة بل ومُلحّة لتطوير جيل جديد من التقنيات المناخية المبتكرة القادرة على تسريع وتيرة الجهود، والمساعي المبذولة نحو التحوّل إلى مستقبل أكثر استدامة».

وأضافت: «نحن نأمل من خلال شراكتنا مع (Webit)، وعبر تنظيم مسابقة (Grow@COP)، أن نصل إلى أفكار وحلول مبتكرة تحمل وعوداً وآمالاً كبيرة في ميدان العمل المناخي، بجانب توفير منصّة داعمة لروّاد الأعمال تمكّنهم من التواصل مع المستثمرين والخبراء والجهات الداعمة، لتأمين الدعم والتمويل اللازم لتعزيز نمو أعمالهم، ومن ثمّ إحداث أثر إيجابي ينعكس مردوده على سلامة بيئتنا وكوكبنا».

وأشارت إلى أن «مسابقة (Grow@COP) ستكون بمثابة محطة محورية لتقديم حلول مبتكرة قادرة على تحفيز التغيير الإيجابي، وتعزيز زخم إرث الجهود الداعمة للبيئة والاستدامة بين أوساط الأجيال المقبلة».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مؤسسة «Webit»، بلامِن روسيف: «لن يكون بإمكاننا بناء مستقبل مستدام يراعي احتياجات الجميع إلا من خلال التعاون مع الشركات المستدامة، التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، مع استمرار نمو أعمالها»، مضيفاً: «سعداء بشراكتنا مع المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، التي ستمكننا من عرض حلول أعمال مستدامة للتصدي للأزمة المناخية أمام كوكبة من الشخصيات القيادية والمؤثرة من جميع أنحاء العالم، مع فرصة تنفيذها على أرض الواقع».

• فعاليات المسابقة تستمر 8 أيام، خلال الفترة بين 3 و10 ديسمبر على هامش «كوب 28».

• 3000 شركة ناشئة تتنافس في المسابقة للحصول على تمويل.

دعم 1500 شركة من 140 دولة

قدمت مؤسسة «Webit»، التي تأسست عام 2008، الدعم لأكثر من 1500 شركة من 140 دولة عبر فعالياتها وأحداثها العالمية، سواء من خلال توفير التمويل، أو تأمين الموارد اللازمة، أو تقديم برامج توجيه إرشادي، أو إبرام شراكات.

وتجري استضافة «فاوندرز غيمز»، مسابقات الابتكار العالمية الرائدة التابعة لـ«Webit»، مرتين سنوياً مع تقديم جائزة نقدية بقيمة ستة ملايين دولار لتمويل الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو الواعدة من جميع أنحاء العالم، التي تتوافر فيها شروط تحقيق أثر إيجابي على المستويين المجتمعي والبيئي.

وتنسجم مسابقة «Grow@COP» مع مبادئ ومعايير «فاوندرز غيمز»، لكنها ستركز بشكل خاص على الشركات الناشئة التي تنشط في مجال تكنولوجيا المناخ.