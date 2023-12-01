خالد بن محمد بن زايد: الإمارات جاهزة لتعزيز التحوُّل العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مدينة إكسبو دبي، مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب28»، الذي تستضيفه الدولة حتى 12 ديسمبر 2023.

وتجوَّل سموّه في مختلف أقسام الموقع، الذي يستضيف مؤتمر الأطراف «COP28»، وتفقَّد جاهزية مرافقه وخدماته لاستقبال الوفود المشارِكة في المؤتمر الذي يشهد مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة، و85 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم. وأكَّد سموّه جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال ضيوفها، والعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز التحوُّل العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، مشيراً إلى أن استضافة الدولة هذا الحدث، الذي يجمع قادة السياسة والأعمال والمنظمات غير الحكومية والخبراء، تُسهم في عملية صُنع السياسات التي تدعم تحقيق أهداف الاستدامة وتدفع النمو الاقتصادي المستدام، ما يتماشى مع رؤية عام الاستدامة في دولة الإمارات.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، محمد عبدالله الجنيبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وأنجيلا مجلي، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.