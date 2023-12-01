حمدان بن محمد: الإمارات ودبي نموذج عالمي مُلهم في القدرة على الإنجاز

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارات ودبي تمثّلان نموذجاً عالمياً مُلهماً في القدرة على الإنجاز.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نرحب بجميع ضيوف مؤتمر (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، ونتمنّى التوفيق لكل المشاركين في هذا الحدث العالمي».

وأضاف سموه: «طالما مثّلت الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً مُلهماً في القدرة على الإنجاز، وتحقيق اللامستحيل والشراكات اللامحدودة. اليوم ننطلق بالروح ذاتها والهمة العالية في مهمة استثنائية، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة من أجل كوكب الأرض ومستقبل الأجيال، والتعامل مع التحديات الكبرى التي يفرضها التغير المناخي».

وتابع سموه قائلاً: «نؤمن بجوهرية هذه القضية وأهميتها، والتعامل معها يتطلب جهداً والتزاماً كاملاً من كل الحكومات والشعوب حول الأرض».