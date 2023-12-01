«مجلس التعاون» يستعرض جهود مواجهة التغير المناخي

ثمّن مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر «كوب 28»، الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل الخروج بقمة مناخ استثنائية. وقال إن الأمانة العامة للمجلس شكلت فريقاً للمشاركة في الحدث، مهمته استعراض جهود الدول الخليجية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف الرشيدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن جناح مجلس التعاون سيستضيف فعاليات عدة عن المياه والزراعة والطاقة والمناخ، فضلاً عن دور الشباب الخليجي، وتوعيتهم في كيفية مواجهة آثار التغير المناخي، وتقليل البصمة الكربونية. وأوضح أن الجلسات وورش العمل التي يستضيفها الجناح ستمتد من الثالث من ديسمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، وتتضمن العديد من الموضوعات الحيوية التي تهم الدول والمجتمعات في دول الخليج بل والعالم أجمع، مثل الصحة العامة، ومعالجة ندرة المياه، وملف الأمن الغذائي، وكيفية مواجهة التغير المناخي، ورؤى الدول الخليجية حول الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري وإنتاج الهيدروجين.