أحمد بن محمد: يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة
قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: «يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة.»
وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.».
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