رئيس الدولة: في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنه في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، وسجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي توافق يوم الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام: "ونوجه تحية تقدير وامتنان إلى ذويهم الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء، وندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ومجدها.".