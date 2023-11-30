الإمارات تستقبل العالم اليوم على بساط أخضر

تنطلق، اليوم، في الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تعقد في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ من المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية.

وتتطلع الإمارات إلى العمل مع الأطراف المعنية كافة، لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة، تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي عبر الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

ووفقاً لما نصّ عليه اتفاق باريس للمناخ، ستجري دولة الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف معالجة تغير المناخ.

ويتطلع العالم بكثير من الأمل والتفاؤل إلى «COP28»، وذلك لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

وتحت شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»؛ تتطلع دولة الإمارات عبر «COP28» إلى التعاون مع جميع دول العالم وكل الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، لتكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدف الدولة في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

للإطلاع على أهداف وجدول أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر «كوب 28»، يرجى الضغط على هذا الرابط.