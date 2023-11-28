«الوطني الاتحادي» يشكل لجانه الدائمة

أعلن المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجانه الدائمة لدورَي الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الـ18. وجرى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.

وبحسب اللائحة الداخلية يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل. ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثنى من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.

وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة، وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.

وتتولى اللجان الدائمة في المجلس بحسب المادة (46) معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة (47) من هذه اللائحة، إذا رأى مبرراً لذلك.

وانتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، التي تتكون من خمسة أعضاء، الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة، وحشيمة ياسر العفاري مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من سالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي.

وانتخبت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، التي تتكون من خمسة أعضاء، الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً للجنة، وسارة محمد فلكناز مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري.

وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، التي تتكون من سبعة أعضاء، سعيد راشد العابدي رئيساً، وخالد عمر الخرجي مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة سلطان ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وانتخبت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، التي تتكون من خمسة أعضاء، الدكتور نضال محمد الطنيجي رئيساً للجنة، وعائشة إبراهيم المري مقرراً لها بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: محمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري.

وانتخبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، التي تتكون من سبعة أعضاء، الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيساً للجنة والدكتورة مريم عبيد البدواوي مقرراً بالتزكية. وتضم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام كلاً من: آمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.

وانتخبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية، التي تتكون من خمسة أعضاء، محمد أحمد اليماحي رئيساً للجنة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: سمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان.

وانتخبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، التي تتكون من خمسة أعضاء، مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيساً للجنة، وشيخة سعيد الكعبي مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون.

وتضم لجنة رؤساء اللجان كلاً من: الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتور علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، والدكتور نضال محمد الطنيجي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، ومحمد أحمد اليماحي، ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس.