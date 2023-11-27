إطلاق المرحلة الثالثة لإدراج بصمات الطلبة في السجل السكاني

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها تنفذ المرحلة الثالثة من مبادرة «إليك أقرب» طوال العام الدراسي 2023 – 2024، لتبصيم طلبة المدارس ممن بلغوا 15 عاماً فأكثر، ضمن نظام السجل السكاني، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأشارت إلى أن مبادرة «إليك أقرب»، هي مبادرة استباقية لتبصيم طلبة المدارس من دون الحاجة لحضورهم إلى مراكز سعادة المتعاملين.

وفي يونيو الماضي، أطلقت الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المرحلة الثانية من مبادرة «إليك أقرب» لإدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس ممن بلغوا 15 عاماً فأكثر ضمن نظام السجل السكاني في الهيئة، من دون حضورهم إلى مراكز سعادة المتعاملين كخدمة استباقية تتم عبر زيارات ميدانية تقوم بها فرق العمل المختصة إلى المدارس المستهدفة على مستوى الدولة، بهدف تعزيز فاعلية منظومة التعريف بالهوية الشخصية للأفراد وتحقيق الأهداف الرامية لبلوغ سعادة المتعاملين وتحقيق الرفاه المجتمعي.

وجاءت المرحلة الثانية من مبادرة تبصيم طلبة المدارس ممن بلغوا 15 عاماً فأكثر ضمن نظام السجل السكاني، تحت شعار إليك أقرب لتمثل استكمالاً لجهود الهيئة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي انطلقت في مرحلتها الأولى خلال شهري فبراير ومارس من العام الدراسي 2022 -2023 على مستوى مدارس الدولة، بهدف تمكين التواصل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية ومختلف أفراد المجتمع، والتيسير على أولياء أمور الطلبة في اختزال الوقت لإدراج البصمات العشرية (التبصيم) خلال وجود الأبناء في المدرسة.

ونجحت الهيئة في تحقيق نتائج تفوق التوقعات خلال المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لحملة التبصيم، حيث تجاوزت نسبة طلبة وطالبات المدارس الذين تم إدراج بصماتهم فعلياً خلال الشهر الأول من المبادرة 192% من المستهدف، وجرى خلالها رفع بصمات 1923 طالباً وطالبة من 91 مدرسة في مناطق الدولة المختلفة.