منتدى افتراضي يناقش أفضل الممارسات لتسريع التحول الرقمي المستدام

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل منتدى افتراضياً بعنوان «المستقبل الرقمي الحكومي المستدام»، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء، بحضور أكثر من 1000 مسؤول حكومي، استعرضوا خلاله أفضل الممارسات الحكومية لتسريع التحول الرقمي المستدام، وأهمية اعتماد سياسات استباقية وتدابير واستراتيجيات حكومية تضمن الاستدامة في العمليات الحكومية الرقمية.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، إن «دولة الإمارات ملتزمة توظيف أفضل تقنيات التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، واستراتيجية الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050».

وتناولت الرومي التحولات الجديدة التي تشكل الجيل القادم من التحول الرقمي في الحكومات، وتشمل البنية التحتية الرقمية المستدامة، والعمليات المستدامة، حيث «ستكون الابتكارات الرقمية المستدامة هي مقياس التفوق في الجيل الجديد من التحول الرقمي، وفي إدارة العمليات الحكومية».

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، أن «مسيرة التحول الرقمي الإماراتية حققت إنجازات كبرى في مجالات التطوير والبنى التحتية والخدمات، لكن الإنجاز الأهم خلال السنوات الـ10 الأخيرة يتمثل في الترابط الذي أنتج حكومة رقمية شاملة ومتكاملة».

وناقشت جلسة الاستدامة الرقمية أهمية الموازنة بين التكنولوجيا والإنسان، بمشاركة مدير عام برنامج تم بدائرة التمكين الحكومي، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر سعيد الحميري، والرئيس التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا - مجموعة بيئة، بدر هبيس.