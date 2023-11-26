خدمة النقل المدرسي من "طرق دبي" و"كريم" تشهد طلباً متزايداً

شهدت خدمة النقل المدرسي التي تتيحها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم من خلال خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق كريم لتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية من جميع الفئات العمرية إقبالاً ورواجاً كبيرين لدى المتعاملين منذ إطلاقها مطلع أبريل من العام الجاري، مسجلة معدل رضا بلغ 4.84 من مجموع 5 درجات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: "تتلخص الفوائد والأهداف الرئيسة المرجوة من تشغيل هذه الخدمة في توفير خيار نقل مدرسي معقول التكلفة لأولياء الأمور، بما يوفر خدمة عالية الجودة واختصاراً في زمن الرحلة للمستخدمين."

وأضاف شاكري: "سجلت هذه الخدمة منذ تدشينها في أبريل 2023 مشاركة أكثر من 750 مؤسسة تعليمية في إمارة دبي وأكثر من 1150 ولي أمر، وتنفيذ أكثر من 25,500 رحلة. هذا وتم توفير 3500 مركبة من مختلف شركات النقل الفاخر لتسيير هذه الخدمة أي ما يُشكّلُ 40% من مجموع مركبات الحجز الإلكتروني المتوفرة على تطبيق كريم، وأسفرت الخدمة عن انخفاض متوسط سعر الرحلة بنسبة 34.5% مقارنة بأسعار خدمة المركبات الفاخرة (الليموزين) العادية المتوفرة للحجز على تطبيق كريم.

وقال: "تمتاز هذه الخدمة الحيوية، التي تعد خياراً مبتكراً يُضافُ إلى منظومة النقل المدرسي التقليدية، بعدد من المزايا هي: ترشيح سائقين لا يوجد عليهم أي شكاوى تتعلق بجوانب السلامة على أدائهم، وخضوع هؤلاء السائقين إلى تدريب مخصص لضمان أعلى مستوى من الاحترافية عند نقل الأطفال من وإلى المدرسة، ومتوسط تقييم السائق يجب أن يكون فوق 4.8، وعدم نقل الأطفال دون عشر سنوات إلا برفقة شخص بالغ، وإضافة خيار مرافقة (المشرفة) عام 2024."

وتابع مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: "تحرصُ الهيئة باستمرار على تقديم أرقى خدمات النقل إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، ومن خدمات النقل التي تسعى الهيئة دائما على توسيعها وتطويرها وتعزيزها خدمة النقل المدرسي بالنظر إلى ما تُمَثِّلهُ الشريحة المستفيدة من خدمات هذا القطاع من أهمية بالغة للهيئة تُسهِمُ في تعزيز رؤيتها المتمثِّلَةِ في: (الريادة العالمية في النقل السهل والمستدام).

بدوره، قال المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي، أنطونيو الأسمر: "لقد أطلقنا خدمة (الرحلات المدرسية) بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات وشركات النقل الفاخر في وقت مبكر من هذا العام للمساعدة في تخفيف بعض التوترات، وتوفير الوقت والمال. وقد أثبتت الخدمة شعبيتها الكبيرة، ويسعدنا رؤية الكثير من أولياء الأمور يجددون باقات اشتراكهم.