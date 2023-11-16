وزير الاقتصاد يطلع على الحلول الابتكارية والخدمات في أجنحة شركات الطيران الوطنية

زار وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، معرض دبي للطيران، وتفقد عدداً من أجنحة شركات الطيران الوطنية في المعرض، ومن أبرزها شركة طيران الإمارات، و«الاتحاد للطيران»، للاطلاع على ما تقدّمه من حلول ابتكارية ومتقدمة، وخدمات متميزة تسهم في تعزيز مستقبل قطاع الطيران على مستوى دولة الإمارات والعالم. كما توجّه بن طوق إلى جناح وكالة الإمارات للفضاء، للاطلاع على مجموعة متنوعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الريادية في مجال الفضاء، ودورها في دعم مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في تطوير تكنولوجيا الفضاء.

والتقى وزير الاقتصاد، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، ووزير المشتريات الدفاعية في المملكة المتحدة، جيمس كارتليدج.

وأكد وزير الاقتصاد أن «العلاقات الإماراتية المغربية علاقات تاريخية قائمة على الروابط الأخوية المتميزة والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كل القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الاقتصادية والتجارية، في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين».

وتطرق الجانبان الإماراتي والمغربي - خلال اجتماعهما - إلى مناقشة توفير مزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز وتوسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق المغربية، وكذلك أهمية استفادة المصدّرين والمستوردين في المغرب من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.

كما أكد بن طوق، عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، واتفقا على أهمية استكشاف مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، إضافة إلى العمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها القطاع المالي، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والصناعة والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات وسلاسل التوريد.

كما بحث بن طوق، مع وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين أبوظبي وموسكو، والانتقال بعلاقات التعاون المشترك إلى مستويات أكثر زخماً.

قطاع الفضاء

يسلط معرض دبي للطيران 2023، الضوء على قطاع الفضاء من خلال مجموعة من المبادرات، بما فيها منطقة مخصصة لتجارب الفضاء، وبرنامج بعثات، إلى جانب برنامج فعاليات محدث على مدار يومين. وتستضيف هذه الدورة من المعرض أكبر جناح للفضاء في تاريخها، حيث تستعرض المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء، أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال، لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء.