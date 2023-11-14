مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسم ملامح مستقبل قطاع الطيران

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المشاركة القياسية في معرض دبي للطيران ضمن دورته الـ18 التي انطلقت أمس، من جانب أبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء، والنمو الكبير والمستمر الذي سجله المعرض منذ انطلاقته، يعكسان مكانة دبي مركزاً رائداً لقطاع الطيران والفضاء العالمي، وملتقى لأهم قيادات القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران عالمياً.

وقام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بجولة في المعرض، شملت جانباً من أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة في المعرض وما تقدمه من حلول وابتكارات واتجاهات عالمية تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي واستكشاف فرص الاستفادة منها.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «إكس» أمس: «زرت اليوم (أمس) معرض دبي للطيران، الذي يُعد أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوّي والدفاع والفضاء في العالم، وقمت بجولة تفقدية في أرجائه شملت أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة فيه، واطّلعت على ما تقدمه من حلول وابتكارات عالمية تشكّل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي».

وتابع سموه: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قادت تطوّر قطاع الطيران في الإمارات خلال العقود الماضية، وترسم اليوم ملامح مستقبل هذا القطاع، والمشاركة واسعة النطاق وحجم الصفقات المنعقدة فيه تُعد أهم المؤشرات على مكانة دبي العالمية كمركز رائد لقطاع الطيران والفضاء العالمي وملتقى لأهم قياداته».

ونوّه سموه بنجاح الحدث في ترسيخ موقعه، وعلى مدار دوراته المتعاقبة، شريكاً أساسياً في تنمية صناعة الطيران العالمي ومحركاً مؤثراً لأبرز الابتكارات في هذا القطاع الحيوي، ومنصة عالمية تتضافر فيها الأفكار والابتكارات لصنع مستقبل أفضل لأحد أهم القطاعات الحيوية في العالم، لما له من صلة وثيقة بدعم قدرة العديد من القطاعات على النمو والازدهار، في ضوء ما يشهده من صفقات تُعد من الأضخم عالمياً في مجال صناعة الطيران.

واطلع سموه خلال زيارته لمنصة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على الأنظمة الجديدة والحلول الرائدة في مجال الطيران التي أطلقتها الشركة في المعرض، والتي تُضاف إلى محفظتها المتنوعة التي تضم ما يفوق 159 نظاماً وحلاً تغطي مجالات متعددة.

كما استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح عن الطائرة «جلوبال آي» التي تعرضها القوات الجوية لدولة الإمارات وهي من تصنيع شركة «ساب» السويدية، حيث تعتبر أول طائرة نظام مراقبة متعدد الأدوار وتوفر مراقبة جوية وبحرية وبرية في وقت واحد.

وشملت الزيارة تفقد الطائرة الهليكوبتر التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، والتي تتميز بقدرتها على العمل وإنجاز عمليات الإنقاذ في مختلف الأجواء والأوقات، فضلاً عن تمتعها بإمكانية الرؤية الليلية والبحث الضوئي والتحليق والطفو فوق المياه، كما أنها مجهزة بمعدات وتجهيزات طبية ومكبرات صوت.

كما تضمنت الجولة تفقّد الطائرة الهندية المقاتلة «تيجاس هال» وهي مقاتلة خفيفة متعددة المهام، التي تتميز بتصميم جناحها على شكل مثلث دلتا مدعوم من محرك واحد. كما شملت الجولة التوقف عند طائرة قامت بتصنيعها شركة «بيوند» التي تتخذ من جزر المالديف مقراً لها، والتي تتيح تجربة السفر الترفيهي الفاخرة مع مساحة إضافية مريحة وأحدث التقنيات الداخلية لضمان حصول المسافر على أفضل تجربة سفر.

وتضمنت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التوقف عند منصة سلاح الجو الأميركي، حيث اطلع على مجموعة واسعة من أحدث الطائرات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الطائرة المقاتلة متعددة المهام من طراز «جنرال دايناميكس إف-16 فايتنج فالكون»، والطائرة المقاتلة Fairchild Republic A-10) Thunderbolt II).

وفي ختام الجولة تفقد سموه منصة وكالة الإمارات للفضاء، حيث استمع إلى شرح عن أحدث الابتكارات والمشروعات الفضائية الإماراتية التي تعزز من مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في تطوير تكنولوجيا الفضاء، وتضمن الجناح مساحة مخصصة لتحدي «الكوكبX» الفضائي، الهادف إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، ويتيح للمشاركين فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق.

• المشاركة القياسية تعكس مكانة دبي مركزاً رائداً لقطاع الطيران والفضاء العالمي، وملتقى لأهم قيادات القطاع لرسم ملامح مستقبله.