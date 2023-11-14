إطلاق فريج عوافي المستدام في رأس الخيمة

مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلقت بلدية رأس الخيمة، فريج عوافي المستدام الذي يضم 190 قسيمة سكنية خاصة، بمساحة أكثر من 13 ألف متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، بالإضافة إلى 28 ألف متر مربع من الخدمات التجارية. ويقع المجتمع بالقرب من الطرق السريعة الرئيسة لتسهيل الوصول إلى المرافق والمعالم السياحية المحيطة، مثل المطار ومراكز التسوق والمطاعم والشواطئ.

وأوضح مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر، أنه تم تصميم المنطقة السكنية لحياة مستدامة وصحية لسكانها. ويتضمن المخطط مرافق كحديقة مجتمعية حصرية مع منطقة لعب ومسبح وركن للياقة البدنية ومحال تجارية ومساجد ومزرعة مجتمعية وحضانة للأطفال ومسارات مخصصة للمشاة وللدراجات الهوائية، وأماكن عامة وسكك تحيطها مناظر طبيعية وطرق مضاءة بإنارات عالية الكفاءة ومظلات ومسارات للركض، ومواقف لأصحاب الهمم ومحطات شحن المركبات الكهربائية، ومحطات جمع النفايات ومراكز إعادة التدوير.

وأضاف أن فريج عوافي المستدام يعتبر أول مجتمع تم تصميمه وفقاً لمعايير (رفاه) - دليل المجتمعات المستدامة في الإمارة، الذي يهدف إلى تعزيز ازدهار وتطور المجتمعات، ورفع حسّ المسؤولية لدى المواطنين. ولفت إلى أن رأس الخيمة تهدف من خلال المشروع إلى إنشاء مجتمع جذاب وصديق للبيئة، من خلال تشجيع زيادة استخدام المساحات الخارجية، والتنقل الصحي، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والتقليل من النفايات.

وأشار إلى أن الفريج يعكس رؤية الإمارة لتطوير وتنمية المجتمعات المصممة لضمان مستويات معيشية أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مع السعي لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع.

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ألف متر مربع من الخدمات التجارية بالفريج