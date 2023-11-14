أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس»، الذي يُعد إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.

وأعلن الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، عن إطلاق الدفعة الأولى، بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، وعدد من قيادات وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، أهمية دور برنامج نافس في خلق فرص وظيفية للشباب المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتوجيه المهني، بهدف تمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت: «يُعد برنامج قيادات نافس ترجمة لتوجيهات القيادة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة».

وأضافت: «يزود برنامج قيادات نافس الشباب بالمهارات والكفاءات والقدرات القيادية وفقاً لمنهجية علمية مدروسة مستوحاة من النموذج الإماراتي في القيادة الحكومية، حيث يستفيد المشاركون من الخبرات المتراكمة لبرنامج قيادة حكومة الإمارات لصناعة قيادات وطنية ملهمة وقدوة يحتذي بها الشباب في القطاع الخاص».

وقال غنام بطي المزروعي، إن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» يأتي ضمن النهج المستدام لحكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وبناء القدرات المواطنة، والاستثمار الأمثل لكوادرنا الإماراتية وبناء مهارات قادة المستقبل بما يمكنهم من تولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص والمصرفي بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف: «يُعد البرنامج أحد أهم تطبيقات استراتيجية المجلس لتمكين الكوادر الإماراتية وتطويرها ودعمها من خلال التعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يتبنى نموذجاً تدريبياً شاملاً يعتمد على أساليب مبتكرة، وفق أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية، من ضمنها التعلم المباشر من نخبة من الخبراء في مجال القيادة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من التجارب والتدريبات العملية والزيارات الميدانية لأفضل المؤسسات داخل الدولة وخارجها».

وأوضح أن البرنامج يتكوّن من أكثر من 170 ساعة تدريبية تتضمن أساليب مبتكرة، تشمل التعلّم المباشر من خبراء قياديين على مستوى العالم، إلى جانب تدريبات عملية عدة لابتكار الحلول لمجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات ومختلف القطاعات في الوقت المعاصر، كما سيتمكن المتدربون من التواصل عبر الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع القادة والجولات المعرفية للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي سيعمل المشاركون على تصميمها وعرضها كمشاريع تخرج في ختام أعمال البرنامج.

وقال إن برنامج «قيادات نافس» هو ثمرة التعاون البناء بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «قيادات حكومة الإمارات» التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث تم وضع التصور العام للبرنامج بما يخدم الهدف الاستراتيجي لبرنامج «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف المهارية بالقطاع الخاص، وبالمواءمة مع كل من مئوية الإمارات 2071 متمثلة في التعليم المتميز، ورؤية القيادة لتطوير قوى عاملة عالية المهارة والإنتاجية.

وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من برنامج قيادات نافس تضم 24 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمديرين والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني، وسنتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لبذل كل الجهود لتعزيز مستوى أدائهم وكفاءتهم لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المتميزة في هذه القطاعات المهمة والحيوية.

عهود الرومي:

• برنامج قيادات نافس ترجمة لتوجيهات القيادة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص.