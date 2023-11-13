محمد بن راشد: نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران وتطوّر القطاع عالمياً يرتبط اليوم بدبي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على موقع «إكس» أمس: «تستضيف الدولة أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم، معرض دبي للطيران، الذي ينطلق غداً (اليوم)، بمشاركة 148 دولة وأكثر من 1400 جهة تعرض أهم منتجاتها في مجال الطيران والدفاع والفضاء».

وأضاف سموه: «صفقات المعرض في دورته السابقة تجاوزت 74 مليار دولار، وتوقعاتنا بنمو أكبر هذا العام، بإذن الله».

وتابع سموه: «نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران، ونمو قطاع الطيران العالمي وتطوره يرتبط اليوم بدبي. وستبقى دولة الإمارات ملتقى لأهم الفرص الاستثمارية العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية».

إلى ذلك، تنطلق اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة الأكبر من «معرض دبي للطيران»، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في «دبي وورلد سنترال».

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على موقع «إكس» أمس، أنه «في نسخة 2023، ستضع دبي بصمتها من جديد في صياغة مستقبل الطيران عالمياً».

وأضاف: «ربما لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طيار، فهو يحب دوماً التحليق بعيداً».

وأشار إلى أنه «في عام 1986، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النسخة الأولى من معرض دبي للطيران. كان الاسم مختلفاً والمكان مختلفاً، لكن الرؤية كانت ولاتزال واضحة. وشهد عام 2003، النسخة الأكبر منذ انطلاقة الحدث بحضور 550 شركة من 36 دولة، ومباشرة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة مساحته. وسجلت دورة 2013 من معرض دبي للطيران صفقات قياسية بقيمة 206 مليارات دولار».

ويُعد المعرض مركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وسيجمع الحدث في دورته الحالية، أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.

وستشهد الدورة الـ18 من المعرض مجموعة من العروض الجوية والبرية للطائرات التجارية والعسكرية لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران، وسيشمل العرض 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم.

كذلك، سيستعرض المعرض أحدث التطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول والابتكارات التي تسهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.

وفي ما يتعلق بعروض الطائرات، فستتضمن استعراض مجموعة من طائرات «إيرباص»، من طراز (A320P2F، وA321neo، وA330neo)، و«إيرباص: A400M Atlas CMk1، وH225 (المروحية)، و(C295)»، وغيرها الكثير، وسيتخلل ذلك عرض طائرات (Embraer E195-E2) لأول مرة، وستقدم «تيك إيجل» و«بوينغ» عرضاً جوياً لطائرتها المرتقبة (777-9).

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023، أبرز شركات الطيران الرائدة والجديدة من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة «بوينغ 787-10»، والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة «طيران أديل» من طراز «إيرباص A320neo».

كما تشارك شركة «بيوند»، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز «إيرباص A319»، فضلاً عن العديد من الطائرات الأخرى الرائدة في القطاع.

وفي جناح التنقل الجوي المتقدم الجديد، ستتاح الفرصة للزوّار لاستكشاف مستقبل الطيران، وذلك من خلال عرض مجموعة من أحدث طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والطائرات بدون طيار، ليؤكد معرض دبي للطيران ريادته في توفير منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات التي تحول مستقبل القطاع.

وأعلنت شركة «آرتشر للطيران»، شركة الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن إطلاق طائرتها «Midnight» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بينما تستعرض شركتا «ArcosJet DMCC»، و«Lilium N.V» نموذجاً جديداً لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، فضلاً عن النماذج الرائدة الأخرى التي تستعرضها الشركات المشاركة في المعرض.

ويُعد مستقبل قطاع الفضاء من أبرز المجالات التي يركز عليها معرض دبي للطيران، وذلك بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، حيث يضم المعرض جناحاً خاصاً بقطاع الفضاء، وسيستضيف مؤتمراً متخصصاً لمدة يومين، يجمع أهم القادة والمسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار للتواصل ومناقشة أحدث الحلول والابتكارات المساهمة في تطور قطاع الفضاء في المستقبل.

وتهدف وكالة الإمارات للفضاء خلال مشاركتها في المعرض إلى استعراض أحدث مبادراتها ومشاريعها، بما في ذلك مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات، وتحدي الكوكب (X)، وبرنامج المناطق الاقتصادية الفضائية.

نائب رئيس الدولة:

• صفقات المعرض في دورته السابقة تجاوزت 74 مليار دولار، وتوقعاتنا بنمو أكبر هذا العام.

• ستبقى الإمارات ملتقى لأهم الفرص الاستثمارية العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية.

• «دبي للطيران» منصة لاستكشاف الطائرات الرائدة ومفاهيم واتجاهات مبتكرة ترسم مستقبل القطاع.

• العروض الجوية والبرية تضم 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم، بعضها يظهر للمرة الأولى.

• الدورة الـ18 للمعرض تبحث حلولاً وابتكارات للمساهمة في تطوّر قطاع الفضاء.