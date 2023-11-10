«تراحم من أجل غزة» في عجمان تجمع 3000 سلة إغاثية

جمعت حملة «تراحم من أجل غزة» في إمارة عجمان، أمس، نحو 3000 طرد إغاثي لصالح الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب على قطاع غزة.

وشهدت الفعالية المجتمعية مشاركة 30 جهة و1520 متطوعاً من المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث جهّزوا 3000 سلة إغاثية تنوعت بين السلال الغذائية والسلال المخصصة للأطفال والنساء.

وزار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس، مركز حملة «تراحم من أجل غزة» في عجمان في قاعة الإمارات للضيافة. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الحملة تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار مسيرة الخير التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً إلى مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة. والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي عدداً من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد بجهودهم وبالمؤسسات الحكومية والخاصة والفعاليات المجتمعية والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.

وتفقد سير العمل في الحملة وشارك في تجهيز الحُزم الإغاثية، بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وأمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر في عجمان، محمد عمر الشمري، وعدد من المسؤولين.

من جانبه أشاد راشد مبارك المنصوري بزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لمقر الحملة في عجمان، مؤكداً أنها تمثّل دعماً كبيراً لجهود المتطوعين الذين تدافعوا من مختلف إمارات الدولة، للمشاركة وتعزيز فعاليات الحملة. وقال المنصوري إن حملة عجمان تأتي امتداداً للحملات السابقة المنظمة في أبوظبي ودبي والشارقة دعماً للأشقاء في غزة، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستواصل جهودها في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء لتعزيز دور الإمارات الإنساني لصالح المتأثرين بالأحداث في قطاع غزة.

وتأتي حملة «تراحم من أجل غزة» في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع، وتشرف عليها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع.

وتواكب فعاليات الحملة، الزخم الشعبي والإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع في الدولة على الإسهام في جهود دولة الإمارات الإنسانية، لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكّل ركائز أساسية في دولة الإمارات.

وقال نائب الأمين العام المساعد للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، إن حملة «تراحم من أجل غزة» انطلقت في 15 أكتوبر الماضي، بمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع الإماراتي، حيث أقيمت تحت إشراف وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، ولاقت تعاطفاً من جميع الجنسيات الموجودة على أرض الإمارات، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأضاف المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، أن الحملة جمعت، أمس، في إمارة عجمان، نحو 3000 طرد إغاثي، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أطفال المدارس شاركوا في الحملة لدعم إخوانهم في غزة.

وتستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة بالدولة في استقبال التبرعات في مراكزها، وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين في التطوع أو في تقديم المساعدات والتبرعات، معرفة مزيد من المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية.

• 1520 متطوعاً من المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والجنسيات يشاركون في الحملة.