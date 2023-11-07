محمد بن راشد: حريصون على تهيئة الفرص للأفكار والحلول الرائدة لمواجهة التحديات العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها المؤثر والفعال كشريك في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بضمان غدٍ أفضل للإنسان، بالإسهام في استكشاف الحلول الناجعة التي تكفل للبشرية مستويات أعلى من التقدم والرخاء، لاسيما من خلال المعارض والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها وتنظمها، لتوفّر ساحة للقاء الأفكار المبدعة والرؤى الطموحة، ولتبادل التجارب الناجحة، وعرض أحدث التقنيات التي تسهم في التغلب على التحديات المشتركة والعابرة للحدود».

جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض «غلفود للتصنيع 2023» الذي انطلقت أمس، أعمال دورته الكبرى على الإطلاق، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 3000 جهة عارضة، من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بمن فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار، لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء.

قطاع المعارض

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التطور الذي يشهده قطاع المعارض في دبي، وأثره المباشر في تعزيز قدرة العديد من القطاعات الحيوية على النمو، عبر ما تهيئ له تلك الفعاليات من فرص الشراكة والتعاون، ما ينعكس بالإيجاب على مجمل حركة الاقتصاد العالمية.

وقال سموه: «حريصون على تهيئة الفرص الداعمة للأفكار الخلّاقة والحلول الرائدة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة. قضية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الغذائية تشغل العالم، ونحن حريصون على أن يكون للإمارات دورها الإيجابي في معالجة تلك القضية، ودعم كل الجهود المبذولة في هذا المجال. استضافة دبي هذا التجمع من القيادات المسؤولة عن تصنيع الغذاء في العالم، في عام الاستدامة، ومع استعدادنا للترحيب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، يفتح المجال لاستكشاف حلول تكفل للإنسان استدامة أحد أهم مقومات الحياة، وهو الغذاء، وهدفنا الإسهام في بناء مستقبل يكفل توافر الطعام للجميع، ضمن أطر نضمن معها ازدهار النظم البيئية الغذائية».

جولة في المعرض

وقام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، بجولة في المعرض، تفقّد سموه خلالها جانباً من أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة في المعرض، وما تقدمه من حلول لكل جوانب سلسلة توريد الأغذية والمشروبات، تشمل القطاعات الرئيسة للمكونات والمعالجة والتغليف، وحلول سلسلة التوريد والتحكم.

3 فعاليات

وتصاحب «غلفود للتصنيع 2023» ثلاث فعاليات رئيسة تشمل: معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية، المعرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق العلامات التجارية للسلع الغذائية وغير الغذائية وتوسيع رقعة انتشارها، ومهرجان المأكولات المتخصصة الرائد لخبراء تحضير المأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، الحدث التجاري الأبرز في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة.

قمة تكنولوجيا الغذاء

وشهدت الجلسات الافتتاحية لقمة تكنولوجيا الغذاء في «غلفود للتصنيع 2023» مجموعة من النقاشات المهمة بين خبراء القطاع القادمين من أنحاء العالم، حول سبل تحقيق تحول ملموس في قطاع إنتاج الغذاء، وألقى خلالها المشاركون الضوء على دور القطاع في تحقيق الأهداف العالمية على صعيد المناخ والاستدامة، من خلال طرح حلول مستدامة لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

نائب رئيس الدولة:

• الإمارات تواصل ترسيخ دورها كشريك في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بضمان غد أفضل للإنسان.

• قضية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الغذائية تشغل العالم، ونحن حريصون على أن يكون للإمارات دورها الإيجابي في معالجة تلك القضية.

جوائز «غلفود» تُكرّم المنتجات الأكثر ابتكاراً

شهد اليوم الأول لمعرض «غلفود للتصنيع 2023»، الإعلان عن الفائزين بجوائز «غلفود للتميز» في قطاع التصنيع 2023، التي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكاراً، التي قدمت إسهامات بارزة في الصناعة خلال العام الماضي.

وحصلت شركة «جيا ميدل إيست إف زد إي» على لقب أفضل شركة مستدامة لهذا العام، عن شبكتها الحرارية منخفضة الكربون، فيما فازت شركة «تيترا باك إكسبورت إف زد إي» بجائزة أفضل ابتكار في التغليف، وحصلت شركة «إيشيدا يوروب ليميتد» على جائزة أفضل طعام ضمن جائزة الابتكار في مجال السلامة، عن نظام الفحص بالأشعة السينية.

وشهدت دورة العام الجاري أكثر من 600 مشاركة دولية عبر 10 فئات للجوائز، مع ثلاث فئات جديدة تعكس التركيز على الاستدامة في حدث هذا العام، وتشمل: مبادرة الطاقة المتجددة، وشركة التصنيع المعتمدة على النباتات، وبطل الاستدامة لهذا العام.