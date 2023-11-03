20 عضواً انضموا للمجلس.. "الإمارات اليوم" تنشر أسماء أعضاء "الوطني" المُعيّنين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بدعوة المجلس الوطني الاتحادي لانعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الاثنين المقبل، كما أصدر صاحب السمو مرسوماً اتحادياً آخراً بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر، متضمّناً أسماء 20 عضواً معيّناً من قبل دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، لينضموا إلى الأعضاء الـ20 الذي تم انتخابهم خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت في أكتوبر الماضي.

ووفقاً للمرسوم الاتحادي، فقد تضمنت قائمة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي "المُعيّنين" 4 أعضاء عن إمارة أبوظبي هم: صقر غباش، د. علي راشد النعيمي، ميرة سلطان السويدي، سدره خميس المنصوري، و4 أعضاء عن إمارة دبي، هم: طارق حميد الطاير، سارة أمين فلنكاز، أحمد عيد المنصوري، منى خليفة حماد.

كما تضمّنت قائمة الأعضاء المُعيّنين ثلاث عضوات عن إمارة الشارقة هم: نجلاء علي عبد الله الغزال الشامسي، فاطمة علي حميد سعيد المهيري، موزة محمد عبد الله الشحي، وثلاثة عضوات عن إمارة رأس الخيمة، هن: ناعمة عبدالله الشرهان، سمية بن حارب السويدي، نضال محمد أحمد الطنيجي.

كما شملت قائمة الأعضاء المعيّنين، 2 عن إمارة عجمان، هما: مريم عبيد محمد البدواوي، مروان عبيد المهيري، و2 عن إمارة أم القيوين هما: خالد عمر راشد الخرجي، عائشة راشد ليتيم، بالإضافة إلى عضوين عن إمارة الفجيرة، هما: شيخة سعيد حمد الكعبي، محمد أحمد اليماحي.