وسطاء

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية، بفرض رقابة على إعلانات الوسطاء العقاريين الذين يروجون لمشاريع جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية، مدعين وجود خصومات كبرى وميزات للمشترين، وحين يتوجه الراغبون للشراء يكتشفون أن هذه العروض غير حقيقية.

سيارات

أفاد مالكو سيارات بوجود أعمال إنشاءات بمواقف السيارات في بعض المناطق بإمارة الشارقة، الأمر الذي يتسبب في تراكم الأتربة على سياراتهم، بالإضافة إلى تعرض بعض السيارات لخدوش في الهياكل، مطالبين بإجراءات من بلدية الشارقة لتفادي هذا الأمر.

صرف

لاحظ مراجعون لشركة عجمان للصرف الصحي، أن اعتماد الشركة على التطبيقات الإلكترونية والأجهزة الذكية، أسهم في سرعة إنجاز المعاملات، خصوصاً للحصول على شهادة براءة الذمة واسترداد قيمة التأمين الخاصة بالصرف الصحي.

«كشك»

أثنى مراجعون لمراكز فحص وترخيص المركبات في دبي، على الخدمة الذاتية الذكية (الكشك الذكي)، الذي يسهل كثيراً في عملية إنجاز المعاملات الخاصة بتجديد ملكية المركبات، ودفع المخالفات المرورية خلال فترة قصيرة، ويقلل من الازدحام أمام «الكاونترات» الخاصة بخدمة العملاء.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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