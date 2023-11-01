رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والفرص الواعدة لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر تقدماً ونماء وازدهاراً.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات، التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، في قصر الوطن في أبوظبي، حيث رحب سموه في بداية الجلسة بجلالة ملك الأردن والوفد المرافق بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات، وتمنى له دوام الصحة والسعادة وللأردن الشقيق التقدم والازدهار؛ وأعرب سموه عن ثقته بأن زيارة جلالته تمثل دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والتعاون المشترك على جميع المستويات.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «بحثت مع أخي الملك عبدالله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية - الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها».

واستعرض سموه وملك الأردن، مختلف مسارات التعاون التنموي خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشددين على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، بجانب ضمان إيصال المساعدات الإغاثية من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.

وشدد الجانبان، في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن «العلاقات الإماراتية - الأردنية أخوية وتاريخية راسخة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، اللذين وضعا الأسس القوية لها والتي تقوم على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكداً أن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات تجسد خصوصية هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني، حرصهما على البناء على الأسس والروابط المتينة التي تجمع البلدين لتحقيق مزيد من التطور في علاقاتهما الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الحزمة المتنوعة من مشروعات التعاون التي أعلنها البلدان خلال الزيارة تحقق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

من جانبه، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها المتواصل للأردن، وتطلعه إلى البناء على العلاقات المتجذرة بينهما في توسيع آفاق التعاون.

كما شدد جلالته على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مثمناً جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

وكتب جلالة ملك الأردن، كلمة في سجل كبار الزوّار، أكد فيها متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على ترسيخها، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً لجلالة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق.

حضر المأدبة والمباحثات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس ديوان المحاسبة حميد عبيد أبوشبص، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى الأردن، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضرهما من الجانب الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والوفد المرافق لجلالة الملك الذي يضم كلاً من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفير الأردن لدى الدولة، نصار الحباشنة.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبادل مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين؛ وتشمل: مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

تبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات، وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ومن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، استقبل أمس، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلالة الملك عبدالله الثاني إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته.

وقبيل وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية.

وغادر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها أمس، إلى دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وداع جلالته لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي.

محمد بن زايد:

• زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الإمارات تجسد خصوصية العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

• الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما وترسيخ السلام لشعوب المنطقة.

عبدالله الثاني:

• أقدّر لدولة الإمارات دعمها المتواصل للأردن، وأتطلع إلى البناء على العلاقات المتجذرة بين البلدين.

• أثمّن جهود الإمارات في سبيل وقف الحرب على غزة، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

رئيس الدولة يمنح ملك الأردن «وسام زايد»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، «وسام زايد»، الذي يُعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، تقديراً للجهود التي بذلها جلالته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك إرثاً من العلاقات القائمة على المحبة والاحترام، والذي أسهم في ترسيخ أواصر الأخوة مع الدول العربية وبنى جسور الصداقة مع دول العالم أجمع.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منح أخي الملك عبدالله الثاني «وسام زايد»، يأتي تعبيراً عما نكنه له من مودة واحترام وتقدير شخصي، بجانب تقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون المشترك على جميع المستويات.