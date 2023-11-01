بنوك

انتقد متعاملون مع بنوك محلية، تخصيصها أرقاماً هاتفية مدفوعة لخدمة العملاء، وعند طلب هذه الأرقام تستمر فترة الانتظار أحياناً لأكثر من 40 دقيقة، ما يكبدهم كُلفة مرتفعة لمجرد الرغبة في التحدث مع أحد الموظفين.

مندوبون

شكا مواطنون ومقيمون تلقيهم اتصالات عشوائية من قبل مندوبي شركات عقارية، للترويج لمشروعات دون سابق معرفة بهم، الأمر الذي يُشكل إزعاجاً كبيراً لهم.

رسوم

أفاد ذوو طلبة بأن مدارس خاصة تطلب منهم رسوماً بصورة مستمرة على مدار العام نظير الاشتراك في أنشطة واحتفالات، مؤكدين أنهم يضطرون إلى الدفع لمساواة أبنائهم بزملائهم رغم أن بعض المناسبات لا تفيد ولا تضيف إليهم شيئاً.

مسارات

أشاد درّاجون بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوسعة مسارات الدرّاجات الهوائية في مناطق عدة بالإمارة، معتبرين أن تلك الخطوة مكّنتهم من التحرك بأريحية بعيداً عن مخاطر الطريق.

أسعار

قال عملاء لمتاجر ومراكز تسوّق في عجمان إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض السلع الاستهلاكية من بينها زيوت الطعام، بعدما كانت أسعارها قد ارتفعت في الفترة الماضية.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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