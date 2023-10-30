226 من خريجي كليات التقنية العليا حاصلون على الامتياز

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج 226 من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة «قادة اليوم للغد 2023» على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين. وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان إن النوعية هي رهان القيادة، وهذا الفكر الذي آمن بالإنسان هو ما قاد ابن الإمارات للتحدي والتميز وتحقيق الإنجازات، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على الدعم المستمر واللامحدود لكليات التقنية العليا، والذي مكنها من أداء رسالتها ودورها بنجاح ورفد سوق العمل بالكفاءات النوعية في مختلف المجالات والقادرة على المشاركة في التنمية الوطنية. وأضاف أن التزام الكليات بالتطوير المستمر أساسي في عملية إعداد الكفاءات وفق متطلبات كل مرحلة، مشيراً إلى الاستراتيجية الجديدة للكليات «نحن من نصنع المستقبل 2023» التي جاءت لتعزز التعليم التطبيقي وتتماشى مع الطموحات الوطنية وتواكب المتغيرات في سوق العمل، حيث اعتمدت تلك الاستراتيجية على ركيزتي الشمولية والتكاملية بما يتيح للكليات إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بشراكة فاعلة مع قطاعات العمل العامة والخاصة، لبناء الخبرات وتعزيز فرص التوظيف للخريجين بوصفه الخيار الأول لسوق العمل.