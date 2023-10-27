إيجارات

طالب سكان في الشارقة بلدية الإمارة بتشديد الرقابة على مكاتب إدارة العقارات التي تفرض على السكان تحرير عقود بإيجارات مبالغ فيها، أعلى من الإيجار الحقيقي، وذلك حتى تتهرب من قانون الإمارة الذي يمنع رفع الإيجار سنوياً، وتأتي تلك المكاتب في العام التالي وتفرض الإيجار المرتفع المحرر في العقد.

بنك

لاحظ عميل لأحد البنوك المحلية في عجمان أن عملاء البنك يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة لإنجاز بعض المعاملات البنكية، مطالباً البنك المعني بالبحث عن أساليب جديدة تسرع من إنجاز المعاملات في أقل زمن ممكن.

حافلات

اشتكت قارئة قيام بعض حافلات المدارس باستخدام المسرب الأيسر أمام مركز صحارى للتسوق في الشارقة في الفترة الصباحية، ما يتسبب في ارتباك حركة السيارات ويخلف ازدحاماً مرورياً.

مشاة

طالب سكان في المنطقة الشرقية بمخالفة المشاة الذين يعبرون الشوارع السريعة من مناطق غير مخصصة للعبور، معرضين أنفسهم وأبناءهم لحوادث دهس محتملة، على الرغم من وجود أنفاق بالطرق.

درّاجات

قال سكان في الشارقة إن المناطق الصناعية بالمدينة تشهد تحرك عدد كبير من العمال باستخدام درّاجات نارية وكهربائية غير مرخصة بشكل مخالف لقوانين المرور في شوارع رئيسة، ما يعرضهم لحوادث خطرة.

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