3 خطوات لاحتساب المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، يمر عبر ثلاث خطوات رئيسة، الأولى تتمثل في معرفة راتب حساب اشتراك الموظف، ويتكون في القطاع الحكومي من مجموع خمسة عناصر تشمل الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وبحد أقصى 300 ألف درهم، بينما يشمل في القطاع الخاص كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم.

وتتمثل الخطوة الثانية في استخراج متوسط راتب حساب الاشتراك، ويحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، أو مدة الاشتراك، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وتتمثل الخطوة الثالثة في احتساب راتب حساب المعاش أو المكافأة، ويحسب المعاش بناء على متوسط راتب حساب الاشتراك وفقاً لسنوات الخدمة. ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بناء على متوسط راتب حساب المكافأة.