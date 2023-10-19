جامعات تطرح برامج بكالوريوس بخصومات تصل إلى 50%

عرضت جامعات محلية ودولية برامجها الدراسية للعام الدراسي المقبل، خلال معرض التعليم الدولي المقام في الشارقة، وسط مشاركة طلابية واسعة من مختلف مدارس الدولة، حيث ركّز معظم الجامعات على طرح برامج دراسية في تخصصات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وطرحت جامعات خصومات تصل إلى 50% لاستقطاب الطلبة المتفوقين.

وقدمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برامج دراسية بكليات (الطب، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية التمريض والقبالة)، برسوم سنوية تبلغ 117 ألفاً و300 درهم، على أن يتم سداد 1000 درهم رسوم طلب تسجيل.

وعرضت كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان خمس دراسات عليا معتمدة من وزارة التربية والتعليم في الدولة، هي: برامج علاج جذور الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان، والاستعاضات السنية، وعلوم اللثة، على أن تبلغ قيمة الرسوم الدراسية 160 ألف درهم إماراتي للطلبة من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، و185 ألف درهم للطلبة من بقية دول العالم، موضحة أن البرنامج يقدم فرصاً ممولة للمشاركة في مؤتمرات عالمية، ويتيح تدريباً سريرياً مكثفاً على مدى سنوات البرنامج الثلاث، إذ يشكل 60% من المنهاج الأساسي، فضلاً عن التأهيل لامتحانات عضوية الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

وعرضت كلية التمريض والقبالة برنامجين دراسيين، هما ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، وماجستير العلوم في تمريض الأطفال، مشيرة إلى أن الرسوم الدراسية السنوية تبلغ 140 ألف درهم، إضافة إلى 1000 درهم رسوم تسجيل.

وطرحت جامعة دبي برامج دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا، وكشفت الجامعة عن تقديم خصم بقيمة 50% لبرامج ما قبل التخرج للحاصلين على 90% فما فوق بالثانوية العامة، و35% خصماً لبرامج ما قبل التخرج لحملة بطاقتي «إسعاد» و«فزعة»، و30% خصماً لحملة بطاقات حكومية أخرى، مثل «السعادة وديوا»، و50% خصماً لطلبة برامج ما قبل التخرج من الشركاء الأكاديميين (مدارس MOU).

أما الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، فطرحت برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية، والبكالوريوس في فنون الاتصال والإعلام، فضلاً عن برامج البكالوريوس في برامج إدارة الأعمال بمختلف أفرعها، وكذلك برامج البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكيميائية، وكذلك الهندسة المدنية والمعمارية، وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسب، وهندسة الكهرباء والإلكترونيات، وبكالوريوس الآداب في التصميم الداخلي، وعلوم هندسة الميكانيكا، وهندسة البترول.

وطرحت جامعة الشارقة برامج دراسية، برسوم سنوية تبدأ من 45 ألفاً و45 درهماً.

واستعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلاله برنامجي «مسار» و«بكالوريوس التمريض»، اللذين تتبنى فيهما المؤسسة طلبة الثانوية العامة، عبر توفير رعاية تعليمية محفزة، بما يسهم في رفد القطاع الصحي في الدولة بنخبة من الكوادر المواطنة المتخصصة، لاسيما في مجال الطب و التمريض، وغيرها من التخصصات الصحية.

وقال المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، إن برامج المنح الدراسية التي توفرها المؤسسة «بكالوريوس التمريض» و«منحة برنامج مسار» تستهدف الطلاب المواطنين خريجي الثانوية العامة.

• %35 خصماً لحملة بطاقتي «إسعاد» و«فزعة».