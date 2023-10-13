«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بـ 3 غرف صفية

أسهمت مؤسسة الأوقاف وإدارة القصّر في دبي، بـ500 ألف درهم لدعم مشروع افتتاح ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد، ما يسهم في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المؤسسة لجناح المركز في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الذي يختتم فعالياته اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي محمد المطوع، أن دعم أصحاب الهمم وأسرهم يأتي في صميم أولويات خطط واستراتيجيات المؤسسة، وفق رؤية القيادة في ابتكار الخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة، والوصول إلى الدمج المجتمعي، وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم من القيام بأدوارهم. وأضاف أن «أوقاف دبي» حريصة على الإسهام في تمكين فئة ذوي اضطراب التوحد، عبر تقديم الدعم اللازم للمؤسسات والمراكز التي توفر لهم الرعاية والاهتمام والبيئة التعليمية المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الفرص المواتية لإثبات قدراتهم وإطلاق مواهبهم، وتمكينهم من القيام بدروهم الفاعل في المجتمع.

وثمّن مدير عام مركز «دبي للتوحد» وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، جهود مؤسسة الأوقاف وإدارة القصّر في دبي الهادفة إلى دعم رسالة المركز وتوفير متطلبات استدامة الخدمات.