خطة تطوير شاملة لأسواق العمال المجتمعية في دبي

أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي، والتي ستشمل إنشاء أسواق جديدة في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16 ألفاً و227 متراً مربعاً، والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 متراً مربعاً، إضافة إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14 ألفاً و231 متراً مربعاً.

وتأتي هذه الخطة انطلاقاً من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة والمتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد، بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.

وقالت مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع: «وضعت البلدية خطة شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية، ومناطق السكن العمّالي، لتحقيق العديد من المستهدفات أبرزها تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية، وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة، وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يتماشى مع رؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، تتوافر فيها أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية، كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق، وتوفير كل متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية».

ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمّالية المجتمعية فوائد عدة من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكان واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة، ومتاجر الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس، إضافة إلى صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، ومراكز حجز تذاكر السفر.

كما سيُراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل، مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات معايير الصحة والسلامة، وسلامة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبي.

وستشرف بلدية دبي على تنظيم فعاليات ترفيهية واجتماعية ورياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهة ترفيهية جاذبة لفئة العمال، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي، كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.