مواطنة تسهم في إحباط جريمة وضبط الجناة

أسهمت مواطنة إماراتية في إحباط جريمة وضبط مرتكبيها، بالتعاون المباشر مع شرطة دبي، حين لاحظت أمراً مريباً يتعلق بمجموعة من الأشخاص يحاولون اقتياد شخص عنوة.

وأكد مدير مركز شرطة بر دبي، اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، أن المواطنة نوف سالم سيف مشاطي المزروعي، لم تكتف بمحاولة اكتشاف ما يحدث، لكنها سجلت رقم السيارة لتساعد بهذا التصرف الذكي في سرعة التوصل إلى الحقيقة والقبض على الجناة.

وكرّمت شرطة دبي، المواطنة، في إطار استراتيجيها لتعزيز التعاون مع أفراد المجتمع، وتحفيزهم على التعاون معها لتعزيز الأمن عبر قنوات التواصل المتنوعة.

وتفصيلاً، قال اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم لـ«الإمارات اليوم»، إن المواطنة تمتعت بحس أمني كبير حين لاحظت عدداً من الأشخاص يحاولون اقتياد شخص بطريقة غير طبيعية، فتوجهت إليهم وسألتهم عما يحدث، ولم تقتنع بردودهم، إذ دفعوه داخل سيارة وغادروا سريعاً.

وأضاف أنها تعاملت بمسؤولية وذكاء مع الأمر، إذ سجلت رقم السيارة واتصلت بغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، وشرحت الواقعة، وأعطت مواصفات السيارة ورقمها، لافتاً إلى أن الجناة تحركوا من مكان الواقعة إلى منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحديد مكان المركبة خلال دقائق من البلاغ، وتبيّن أن الجريمة كانت شروعاً في سرقة 250 ألف درهم من المجني عليه.

وأشار إلى أن فريق العمل في المركز قبض على المتهمين، واتخذ الإجراءات القانونية بإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الدور الذي قامت به المواطنة نوف المزروعي كان إيجابياً للغاية، وأسهم بشكل مباشر في سرعة إلقاء القبض على المعنيين، بما يخدم استراتيجية شرطة دبي في الحد من الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتابع أن مركز شرطة بر دبي تواصل لاحقاً مع المواطنة، وكرّمها بين كبار الضباط، ومن بينهم مدير مركز شرطة المرقبات العميد راشد محمد صالح الشحي، تأكيداً لأهمية الدور الذي قامت به، وتثميناً لجهدها وفطنتها وحسها الأمني الذي يجب أن يتمتع به جميع أفراد المجتمع. وأكد المعصم أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة للشراكة مع أفراد المجتمع، باعتبارهم خط دفاع أساسياً وشريكاً في تعزيز أمن الإمارة ورخائها، ومن ثم تتعامل بكل جدية وعناية مع أي معلومة تتلقاها من أي فرد، وتشجع على هذا التعاون من خلال تبني مبادرات لتقدير المتعاونين، مثل مبادرة «نصلكم لنشكركم» التي تحرص خلالها على زيارة الأشخاص المتميزين الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع، من خلال التعاون مع شرطة دبي في أماكن عملهم وتكريمهم بين زملائهم.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، إن أي معلومة حتى لو كان يراها صاحبها بسيطة، يمكن أن تسهم في تحسين خدمة أو سدّ ثغرة أمنية، أو ضبط مخالف أو مرتكب جريمة، لافتاً إلى أن شرطة دبي وفّرت قنوات عدة للتواصل معها، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيقها الذكي على الهواتف، مثمناً التعاون المستمر من قبل أفراد المجتمع.

بدورها قالت المواطنة نوف المزروعي إن إسهامها في ضبط مرتكبي الواقعة واجب مجتمعي، وإن التكريم بمثابة وسام لها، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها شرطة دبي في تعزيز الأمن في الإمارة.

• المواطنة سجلت رقم السيارة لتساعد في سرعة القبض على مرتكبي الجريمة.