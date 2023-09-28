شما بنت سلطان بن خليفة: الوقت الحالي يستلزم التحول نحو «الاقتصاد الأخضر»

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات، أن الإعلام هو الصوت الأول الداعم لقضايا المناخ، فدور الإعلام حيوي ومهم لرفع الوعي بهذا المجال، مؤكدة أن علينا التركيز على تغيّرات المناخ وأن نؤدي دورنا ومسؤوليتنا تجاه البيئة.

وقالت خلال جلسة «الإعلام والتغيّر المناخي»، التي عُقدت ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي: «أطلقنا منصّة (the climate tribe)، وهي منصّة رقمية تستهدف التركيز على القصص الإنسانية الملهمة والابتكارات المرتبطة بالتنمية المستدامة ودعم قضية المناخ»، مشيرة إلى أن «فريق المنصّة عمل، أخيراً، على قصة امرأة تُدعى لميس الهاشمي، عملت هي وزوجها على استخدام سعف النخيل لتقليل استهلاك البلاستيك المضر بالبيئة».

وعن التحديات التي تواجه الإعلام، أوضحت أن «هناك أزمات تقع ترتبط بالمناخ مثلما حدث في ليبيا، لذلك يجب النظر إلى الأمور البيئية والتركيز عليها، باعتبارها من أهم الملفات المرتبطة بالبشرية حالياً»، مضيفة: «علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لنصل إلى صافي صفر انبعاثات للتقليل من حرارة الجو». وتابعت: «أطلقت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي 2022، وهي هيئة مستقلة غير ربحية تجمع بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وفي رأيي أن الوقت الحالي يستلزم تغيير الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر، وأن نتابع أحدث التكنولوجيات والاختراعات التي تساعدنا على التحوّل إلى هذا الاقتصاد الجديد».

وقالت الشيخة شما بنت سلطان: «نعمل حالياً على بحوث حول سياسات الدول للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، لكنني متفائلة بالوصول إلى صفر انبعاثات قبل 2050، فمسؤوليتنا جميعاً العمل سوياً لمصلحة تلك القضية».

واستطردت: «التحالف الكربوني هو عبارة عن شركات خاصة عدة تعمل سوياً لتسوية السوق الكربوني والمتاجرة بالأرصدة، وستنضم إلينا في هذا التحالف 32 شركة جديدة، فدائماً أقول: يجب أن نعمل سوياً لنصل إلى صافي صفر انبعاثات، وهي مسؤوليتنا جميعاً».

وكشفت عن إطلاق نسخة عربية من منصّة «the climate tribe» في أسبوع المناخ بالرياض بعد أسبوعين، داعية الجميع إلى مشاركة القصص الملهمة لنشرها على المنصّة.

• الأمور البيئية والتركيز عليها من أهم الملفات المرتبطة بالبشرية حالياً.