لطيفة بنت محمد: الاهتمام بالشباب نهج راسخ أرساه محمد بن راشد

ضمن أعمال الدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب، الذي نظمه نادي دبي للصحافة، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الاثنين شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، "الخلوة الإعلامية للشباب" الذي تم عقدها بإشراف مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع مختبر دبي للتصميم والإبداع، بمشاركة 30 من طلاب وطالبات الإعلام لمناقشة الشباب واستعراض آرائهم حول قطاع الإعلام وما يطمحون له من آمال في المرحلة المقبلة.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من أفكارهم المبدعة وتطلعاتهم الطموحة للمستقبل هو جزء أصيل من نهج راسخ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في منح الشباب كل الدعم والرعاية، إذ يتجلى هذا النهج في إعلان سموه عبر منصة "X" (تويتر سابقا) عن البحث عن وزير من الشباب يمثلهم وينقل رؤاهم ويتابع الملفات الحكومية التي تهمهم.

وأعربت سموها، على هامش الجلسة التي حضرها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن تقديرها لفكرة المنتدى الإعلامي للشباب والذي يواكب توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في الاهتمام بالشباب وإحاطتهم بكل سبل التشجيع والرعاية، وتفعيل الأفكار والمبادرات التي من شأنها زيادة مساحة دور الشباب في صنع المستقبل المنشود ضمن مختلف القطاعات، وما يعكسه المنتدى من مكانة دبي كمركز محوري لصناعة الإعلام وللحركة الإبداعية في المنطقة على وجه العموم، بما يتضمنه من حوارات ملهمة تسعى لتحفيز جيل الشباب على التميز في المجال الإعلامي وأن يكونوا مصدر للإبداع في الإعلام العربي للوصول به إلى مستويات جديدة من التميز.

وعن نتائج الخلوة، أكد مجلس دبي للإعلام تقديره لما أثمرته من أفكار وتوصيات قدمها الشباب المشاركون في الخلوة والتي تصدرت فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في أولى دوراته لما اتسمت به تلك الأفكار من ملامسة للواقع الإعلامي الراهن وتعبير عما يدور في ذهن الشباب من رؤى لمستقبل الإعلام الذي سيشاركون في صنعه.

وجاء تنظيم الخلوة في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة مشاركة الشباب في جهود تطوير إعلام دبي، وإشراكهم في إيجاد الأفكار التي تدعم طلاب وطالبات الإعلام سواء خلال مرحلة دراستهم الجامعية وكذلك عبر التدريب المهني، والتعرف على آراء الجيل الجديد من الإعلاميين والذين يشكلون العنصر الأهم في معادلة بناء مستقبل الإعلام، والاقتراب أكثر من أفكارهم وتصوراتهم لما يجب أن يكون عليه إعلام المستقبل الذي سيشاركون في صنعه، ورؤيتهم لنقاط التراجع التي يجب معالجتها خاصة ما يتعلق منها بتقليص فرصهم في المساهمة الملموسة في القطاع، ونقاط القوة التي يجب التركيز عليها من أجال بناء إعلام يواكب التطورات السريعة الحاصلة في العالم على كافة المستويات، لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي هائل السرعة.

- تمكين المواهب الإعلامية.

وأعربت أمل بن شبيب، المدير التنفيذي لمختبر دبي للتصميم عضو مجلس دبي للإعلام، عن اعتزاز المختبر بالمساهمة في المنتدى الإعلامي للشباب في أولى دوراته، بما يحمله من هدف إستراتيجي يتمثل في تعزيز مشاركة الشباب وتواجدهم الفاعل في القطاع الإعلامي .. وقالت : “ جاء تصميم الخلوة للوقوف على أهم المتطلبات اللازمة لتمكين المواهب الإعلامية الشابة وتزويدهم بالمهارات والأفكار الضرورية لمواكبة التحولات السريعة في المجال الإعلامي، ليكونوا مشاركين في صنع مستقبله. فالشباب يحتاجون إلى اكتساب الأساس القوي للمعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف عناصر المشهد الإعلامي سريع التحول، وركزنا في تصميم الخلوة على إيجاد مساحة تعزز الإبداع والابتكار والعقلية المنفتحة على المستقبل، ما يسمح باستكشاف حلول جديدة تلبي احتياجات الجيل الجديد من الإعلاميين ” .

- ريادة التطوير

من جانبها، وجّهت حمدة النجار، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى الإعلامي للشباب الشكر لمختبر دبي للتصميم لما قام به من جهد في إعداد تصور وتصميم الخلوة بالأسلوب الذي يخدم أهدافها الأساسية .. وقالت: "يحتاج الإعلاميون الشباب، باعتبارهم قادة القطاع في المستقبل، إلى مهارات ومعارف واسعة التنوع للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الكبيرة الناجمة عن الاعتماد المتزايد على وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات المتطورة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي صاحبت الثورة الصناعية الرابعة. وهذه الخلوة تعبر عن جانب مهم من إستراتيجيتنا الرامية لتأهيل الشباب على النحو الأمثل لريادة مسيرة التطوير الإعلامي، ونحن حريصون على الاستثمار في هذا الجهد المهم ليكون محترفو الإعلام الناشئون مشاركين بفاعلية وبصورة مؤثرة في تشكيل المشهد الإعلامي في المنطقة".

- ثلاثة محاور.

وأكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام حرص مجلس دبي للإعلام على وضع الشباب في المكان الملائم على خريطة صناعة الإعلام وفي مقدمة جهود تطويرها سواء على مستوى دولة الإمارات، أو من خلال التعاون العابر للحدود لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي على صعيد العمل الإعلامي العربي بصورة عامة، وأشارت إلى أن الأفكار التي تم طرحها خلال الخلوة ركّزت على كيفية إعداد جيل إعلامي شاب يشارك في صنع مستقبل الإعلام ويواكب التطور السريع في الساحة الإعلامية.

وقالت : “ نقاشات الخلوة الإعلامية للشباب ركزت على ثلاثة محاور أساسية أولها محور الاحتفاء بالشباب، وكيف يمكن تحقيق ذلك، وما هو أثر الاحتفاء بشباب الإعلاميين وإبداعاتهم على قطاع الإعلام، كذلك ما هو أثر الاحتفاء بالمواهب المبدعة في المجال الإعلامي على أقرانهم من الشباب كحافز لهم أن يتبعوا نهجهم في التميز الإعلامي ” .

وأضافت بدري: "ركزت الخلوة في محورها الثاني على أهمية حصول الكادر الإعلامي الشاب، من طلبة وخريجي كليات الإعلام، على فرص للتدريب العملي في المؤسسات الإعلامية لما لذلك من أثر في توسيع فرص العمل أمام الشباب في هذا المجال، في حين تناول المحور الثالث من محاور الخلوة أهمية التواصل مع الشباب في سن مبكر وقبل التحاقهم بمرحلة الدراسة الجامعية لإطلاعهم على الفرص التي يوفرها قطاع الإعلام".

- تعاون.

وأكد مجلس دبي للإعلام حرصه على التعاون المؤسسات الإعلامية، من أجل تأكيد فرص تأهيل الشباب وتمكينهم من إثبات جدارتهم ومواهبهم في المجال الإعلامي، وإشراك القطاع الخاص في إعداد جيل شاب على قدر كبير من الجاهزية لريادة تطوير مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية وكذلك الإعلام الجديد وفي نطاقه الرقمي.

وأشار المجلس إلى أن تثقيف الأجيال الجديدة بأهمية قطاع الإعلام وما يتيحه من فرص مطلب مهم من أجل تحفيز الشباب في سن مبكرة على اعتبار دراسة الإعلام بين الخيارات المفضلة لديهم ليكون مجال تخصصهم مع دخولهم إلى معترك الحياة العملية، حيث دارات بعض الأفكار المطروحة خلال الخلوة حول نفس الموضوع، وأعرب الشباب عن أملهم في أن يكون هناك مبادرات تخدم هذا الهدف وبما يصب في خدمة القطاع بصورة عامة.

وجاء تنظيم الخلوة الإعلامية للشباب كأحد المكونات الرئيسية للمنتدى الإعلامي للشباب مع انطلاق دورته الأولى والتي ضمت سلسلة من الجلسات المُلهِمة، في مقدمتها حديث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إضافة إلى جلسات ضمّت نخبة من أصحاب التجارب المُلهِمة في المجال الإعلامي، وورش عمل تخصصية علاوة على جلسات "المستر كلاس" التي تعاون فيها المنتدى مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية في مجال الإعلام الجديد وهما "نتفليكس" و"تيك توك"، حيث تركزت نقاشات المنتدى المقومات الواجب توافرها لإعداد جيل جديد من الإعلاميين الشباب القادرين على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة عبر امتلاك الأدوات والمهارات المهنية والإبداعية اللازمة في مشهد إعلامي سريع النمو والتغيّر