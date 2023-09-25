«أوقاف دبي» تُنظم رحلة عمرة لـ 20 موظفة

نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، رحلة عمرة لـ20 موظفة من العاملات في مختلف الإدارات، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز السعادة بين موظفيها.

وعقدت اللجنة النسائية في المؤسسة، لقاءً للموظفات المشاركات في رحلة العمرة، تضمّن تقديم الوعي الديني والصحي والإرشادي حول رحلة العمرة بكل تفاصيلها. وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوّع، إن «المبادرة تأتي ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز سعادة موظفيها ومكافأة جهودهم المبذولة»، مؤكداً أن «هذا النوع من المبادرات يسهم في تحفيز الموظفين ورفع طاقتهم الإنتاجية، ويعزّز السلوك الإيجابي لديهم، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين». وذكر المطوّع أن «رحلة العمرة تعتبر من المبادرات المجتمعية التي تعكس حرص (أوقاف دبي) على تعزيز جودة حياة الموظفين، بما يسهم في أداء مهامهم الوظيفية وفق أعلى مستويات الكفاءة»، لافتاً إلى أن «هذا النوع من المبادرات يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في رفع مستوى سعادة الموظفين، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع».

وشكرت الموظفات المعتمرات المؤسسة والقائمين على تنظيم المبادرة لإعطاء الفرصة لهن لأداء مناسك العمرة وفق أعلى درجات التنظيم والتنسيق.