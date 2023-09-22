تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع».. أبوظبي تنظم أول مؤتمر في الشرق الأوسط للعلاج بالفن

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن تنظيمه لأول مؤتمر للعلاج بالفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سينطلق يومي 17 و18 من أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر في مجال العلاج بالفن من شتى أنحاء العالم.

ويهدف «مؤتمر العلاج بالفن» إلى تقديم نظرة عميقة حول أحدث التطورات التي يشهدها مجال العلاج بالفن ودوره في دعم جهود التأهيل والتمكين لحالات العنف والإيذاء التي تعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة وتأثيره على الصحة العقلية والنفسية وتطوير الذات. ويعد هذا المؤتمر العلمي العالمي خطوة أولية تمهد لسلسلة من المؤتمرات القادمة، ويهدف إلى توفير منصة لتبادل الأفكار المبتكرة وغير المسبوقة التي من شأنها أن تنهض بمجال العلاج بالفن على مستوى العالم.

ويعكس شعار المؤتمر «التمكين من خلال الإبداع» التزام المركز بتشجيع التعبير الفني والأبحاث المدعومة بالأدلة العلمية بما يضمن إحراز تطورات ملموسة في القطاع. وسيتضمن جلسات تخصصية حول مختلف جوانب العلاج بالفن لاستكشاف الفوائد والأساليب والاستراتيجيات والعلاجات المرتبطة بالصدمات النفسية والتعافي والمبادرات المجتمعية الشاملة.

وتتمثل أهم مواضيع المؤتمر في كل من: أساسيات تطبيقات العلاج بالفن، وتطبيقات وأنماط العلاج بالفن، والعلاج بالفنون التعبيرية واستعادة التوازن من خلال الحواس، وأدوات التشخيص والقياس في العلاج بالفن، والفنون المعاصرة والعلاج بالفن، ودور العلاج بالفن كأداة فعالة في إعادة التأهيل، وغيرها.

وقالت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: «يؤكد المؤتمر على إيمان مركز إيواء بقدرة الفن على إحداث تغيير إيجابي، والتزامه بمنهجية شاملة تسخّر التعبير الجمالي والإبداع والمبادئ الإنسانية في علاج وإعادة تأهيل الحالات على المستوى الجسدي والنفسي والروحي، والذي بدوره يساهم في التغيير الاجتماعي والتقدم البشري وتنمية المجتمع».

وأضافت: «تم إعداد المؤتمر على أكمل وجه كي يكون منصة للتبادل المعرفي والتعلم تضم مختلف المتخصصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين من شتى أنحاء العالم. وقد حرصنا على استقطاب نخبة من الخبراء وقادة الفكر، ممن سيستكشفون أحدث الممارسات العالمية في مجال العلاج بالفن وأهميته في النهوض بأهداف القطاع الاجتماعي».

وينعقد مؤتمر العلاج بالفن في فندق إرث أبوظبي، وسيتم خلاله عرض ما يقارب 100 عمل فني أبدعته حالات العنف والإيذاء والاتجار بالبشر التي استقبلها المركز في دور الإيواء التابعة له، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي يقدمها الفنانين المبدعين من شتى أنحاء الدولة، كما سيطرح أكثر من 20 متحدث أهم المواضيع المتعلقة بالمجال، كما يستقطب المؤتمر حضور أكثر من 500 فرد على المستوى المحلي والعالمي.