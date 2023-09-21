%38.5 نسبة التوطين في قطاع الفضاء الإماراتي

أعلنت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2023، الذي تقوم به الوكالة في خطوة تهدف إلى قياس إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي والرائد.

وقالت الأميري، على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يهدف المسح لقياس أداء قطاع الفضاء الوطني، ودعم نموه، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار واستقطاب المهارات والاستثمارات»، داعية الشركاء الاستراتيجيين لوكالة الإمارات للفضاء والجهات والشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني إلى المشاركة في هذا المسح، والإسهام في تحقيق أهدافه التي تسهم في فهم احتياجاته وتعزيز القدرات الوطنية.

وأضافت: «كما أعلنا نتائج المسح الاقتصادي للفضاء 2022 لأداء قطاع الفضاء لعام 2021 بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي أظهر نتائج عديدة حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بيّنت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% في القوى العاملة في قطاع الفضاء الوطني».

وشملت المخرجات العامة لمسح الفضاء، أربعة عناصر رئيسة، هي «قياس البحث والتطوير الفضائي، تحليل الاستثمارات في قطاع الفضاء، قياس إسهام اقتصاد الفضاء في الاقتصاد الوطني، تحليل التغير في الإسهام الاقتصادي لقطاع الفضاء»، فيما شملت عيّنة مسح الفضاء، 98 مؤسسة في القطاعين الحكومي والخاص تمت مخاطبتها، بنسبة استجابة وصلت إلى 72%.

ووفقاً لنتائج البحث والتطوير في اقتصاد الفضاء في المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2022، فقد ارتفعت نسبة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في اقتصاد الفضاء بمعدل 14.8%، كما شكّل الإنفاق على البحث والتطوير في استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في اقتصاد الفضاء، وكذلك ارتفعت نسبة المنشورات العلمية المنشورة بنسبة 83.6%.