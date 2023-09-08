تصنيف جديد لشركات المقاولات في أم القيوين

أطلقت بلدية أم القيوين منظومة لتصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في الإمارة، تشمل منح شهادات تميّز، كما تشمل نقاطاً سوداء على مخالفات البناء.

وأوضحت أن منظومة التميز تشمل تكريم المكاتب والشركات المتميزة من خلال حصولها على شهادة معتمدة من البلدية، تدعم نشاطها وتسويق مكاتبها وشركاتها للمستثمرين.

أمّا النقاط السوداء فستحتسب على الشركات المخالفة، وسيتم إيقاف المشاريع عن الشركات الحاصلة على الحد الأقصى من النقاط السوداء التي تصل إلى 30 نقطة.

وقال مدير عام البلدية، المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، إن إطلاق منظومة تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات، يأتي في إطار تنظيم حركة البناء في الإمارة وتحقيق رضا المتعاملين وتعزيز المنافسة الإيجابية بين مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات.

وأوضح أن المنظومة توضح العلاقة بين المستثمرين والمتعاملين المقبلين على البناء، وتحقق أعلى معايير الجودة والسلامة للمباني من خلال تطبيق نظام تدقيق ميداني للرقابة على حسن الأداء، حيث يعتبر إطلاق المنظومة خطوة استباقية تخدم أطراف العلاقة من المستثمرين والمقبلين على البناء، وكذلك المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الملتزمة والتي تسعى إلى التطور والريادة في تنفيذ مشاريع معمارية عصرية تواكب التطور العمراني في الدولة، وذلك في إطار تنظيمي لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمباني وتحقيق رضا المتعاملين.

ودعا شركات الاستشارات الهندسية ومكاتب المقاولات في الإمارة إلى المشاركة الفاعلة في تطبيق منظومة تصنيف المكاتب والتنافس، للحصول شهادة التميز المعتمدة من البلدية.