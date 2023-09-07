محمد بن راشد: فخور بكل إماراتي يرفع اسم دولته أمام العالم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن شعوره بالفخر إزاء كل إنجاز يحققه إماراتي ويرفع به اسم بلاده، منوهاً سموه باختيار وزير الذكاء الاصطناعي في الإمارات، عمر سلطان العلماء، ضمن أهم 100 شخصية في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أكد سموه أن «الشباب هم المورد الأهم في الإمارات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته. شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم».

واختارت مجلة «تايم» الأميركية وزير الذكاء الاصطناعي في الإمارات من ضمن أهم 100 شخصية عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت المجلة أن العلماء البالغ 33 عاماً، أصبح في عام 2017 وزيراً للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وبذلك يكون أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم.

وذكرت المجلة أن اللاعبين الأكثر نفوذاً في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، أغفلوا أهمية الذكاء الاصطناعي، وأن دولة الإمارات تنبّهت لهذا النموذج.

وأضافت المجلة أن الذكاء الاصطناعي غالباً ما يضعه اللاعبون الكبار ضمن اختصاص وزراء التكنولوجيا الرقمية، أو وزراء التكنولوجيا، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي.

وتحدث العلماء للمجلة قائلاً، إن «الذكاء الاصطناعي ليس تقنية جديدة، فهو موجود معنا منذ أكثر من 50 عاماً، لكن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور السيارات ذاتية القيادة، والقدرة على القيام بأشياء كانت تبدو مستحيلة في السابق، أظهر لنا مسار هذه التكنولوجيا».

ويضيف: «تؤمن قيادتنا في دولة الإمارات بأنه، بدلاً من انتظار وصول هذه التكنولوجيا إلينا كمنتج ثانوي لقرارات الآخرين، نحتاج إلى أن نكون الأمة الأكثر استعداداً لها، ولهذا السبب تم إنشاء هذا الدور المهم».

ويتولى عمر سلطان العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

• شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم.