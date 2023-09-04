حاكم أم القيوين يهنئ شعب الإمارات بانجاز النيادى

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين شعب الإمارات بعودة سلطان النيادي سالماً الى الأرض، بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.

ودعا صاحب السمو حاكم أم القيوين شباب الوطن لأن يكونوا القوة الداعمة لمثل هذه البرامج التي ترفع علم دولتنا في مجال علوم الفضاء، وتوجه سموه بالشكر إلى مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدت الى نجاح هذه المهمة التاريخية.