مكتوم بن محمد: من طموح زايد ننطلق للمستقبل

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدّت لنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وذلك بعد عودة رائد الفضاء الإمارات سلطان النيادي إلى الأرض، بعد إنجازه لهذه المهمة التي أنجز خلالها أكثر من 200 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه بتغريدة على منصة "إكس": "نحتفي اليوم بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب قام خلالها بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية، ونشكر مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدّت لنجاح هذه المهمة."

وأضاف سموه: "النيادي هو خير مثال للشباب وما يمتلكونه من طاقات تدفع عجلة التطور في وطننا العربي والعالم.".

وتابع سموه: "نهنّئ الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح هذه المهمّة التي نرسل عبرها رسالة عميقة للشباب العربي مفادها أنّه لا شيء مستحيل أمام جيلٍ يمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق أحلامه. وبرؤية قادتنا وعزيمة شبابنا نواصل تحقيق إنجازات جديدة مذهلة في مجال الفضاء، ومن طموح زايد ننطلق للمستقبل."