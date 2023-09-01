رئيس الدولة يمنح سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سفير جمهورية التشيك، ييري سلافيك، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، خلال لقاء جرى أمس، السفير التشيكي، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية التشيك في جميع المجالات. وثمّنت الدور الذي قام به السفير في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة. من جانبه، أعرب ييري سلافيك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.