الطقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون الطقس رطباً ليلاً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباح السبت. وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، بسرعة تراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول عند 14:40، والمد الثاني عند 02:00، والجزر الأول عند 08:08، والجزر الثاني عند 49:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 10:35، والمد الثاني عند 22:54، والجزر الأول عند 16:49، والجزر الثاني عند 04:53.