«تاكسي دبي» تطلق 4 خدمات ذكية عبر تطبيقها

أعلنت مؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة أربع خدمات ذكية ومبتكرة إلى قائمة خدماتها المتوافرة على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App). ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى «تاكسي دبي»، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، وتحقيق إسهام فاعل في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.

وتضمنت قائمة الخدمات التي أتاحتها المؤسسة، خدمة «حجز مركبات (الليموزين) بالساعة»، وهي إحدى خدماتها الفاخرة في دبي وتم تصميمها لتلبية احتياجات المقيمين في دبي والسياح، ورائدي الأعمال، وقطاع السياحة مثل الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية أو شركات الطيران، أو غيرهم من المتعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويمكن الاستفادة من الخدمة لإجراء رحلات عدة دون الحاجة إلى التوقف أو تحديد وجهة معينة.

وأطلقت المؤسسة «خدمة المفقودات» التي تمكّن المتعامل في حال فقده بعض ممتلكاته خلال رحلته، من استعادتها عبر التواصل مع سائق الرحلة، أو من خلال اختيار خاصية طلب إعادة المفقودات في تقرير الرحلة المتاح عبر التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App) للتواصل معه وإعادتها إليه.

كما أضافت «تاكسي دبي» خدمة «قابلني هنا» التي تتيح للمتعامل، مشاركة موقعه بشكل دقيق مع أصدقائه، ليتمكن من الاجتماع بهم في مكان وجهته بسهولة، إضافة إلى خدمة «مشاركة حالة رحلتي» التي تمكّن المتعامل من مشاركة حالة رحلته مع عائلته أو أصدقائه، وإطلاعهم بشكل دقيق على تفاصيل رحلته ومسارها وموعد وصوله.

وتقدم مؤسسة «تاكسي دبي» مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي (DTC App) تتيح للمتعاملين حجز مركبات «الليموزين» بطريقة سهلة ومبتكرة، من خلال تقنيات متقدمة تجعل طلب خدمات التنقل المتنوعة أمراً يمتاز بالسرعة والدقة.

وأكد مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في «تاكسي دبي»، عبدالله إبراهيم المير، حرص المؤسسة على تطوير آليات عملها بشكل مستدام، وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الرقمية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، بهدف تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية، بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية، ما يرسخ مكانة المؤسسة الرائدة في صناعة النقل الذكي، ويعزز استدامة إمارة دبي في قطاع النقل.