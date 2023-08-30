"تاكسي دبي" تطلق 4 خدمات ذكية ومبتكرة عبر تطبيقها (DTC)

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، عن إضافة 4 خدمات ذكية ومبتكرة إلى قائمة خدماتها المتوفرة على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App).

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى "تاكسي دبي"، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.

وقال عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها المؤسسة في تطوير خدماتها الذكية، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته، ومواصلة الارتقاء بأدائها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة لإسعاد الناس.

وأضاف المير: تحرص المؤسسة على تطوير آليات عملها بشكل مستدام وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الرقمية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بهدف تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية، ما يرسخ من مكانة المؤسسة الرائدة في صناعة النقل الذكي، ويعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل.

وتضمنت قائمة الخدمات التي أتاحتها المؤسسة، خدمة "حجز مركبات الليموزين بالساعة" وهي إحدى خدماتها الفاخرة في دبي والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات المقيمين في دبي والسياح، ورائدي الأعمال، وقطاع السياحة كالفنادق ومنظمي الرحلات السياحية أو شركات الطيران أو غيرهم من المتعاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة لإجراء عدة رحلات دون الحاجة للتوقف أو لتحديد وجهة معينة.

وأطلقت المؤسسة "خدمة المفقودات" والتي تُمكن المتعامل في حال فقده لأحد ممتلكاته خلال رحلته استعادتها عبر التواصل مع سائق الرحلة أو من خلال اختيار خاصية طلب إعادة المفقودات في تقرير الرحلة المتاحة عبر التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App) ليتم التواصل معه وإعادتها.

كما أضافت "تاكسي دبي" خدمة "قابلني هنا" والتي تتيح للمتعامل مشاركة موقعه بشكل دقيق مع أصدقائه ليتمكن من الاجتماع بهم في مكان وجهته بسهولة، بالإضافة إلى خدمة "مشاركة حالة رحلتي" والتي تُمكن المتعامل من مشاركة حالة رحلته مع عائلته أو أصدقائه واطلاعهم بشكل دقيق على تفاصيل رحلته، ومسارها، وموعد وصوله.

وتقدم مؤسسة تاكسي دبي مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي "DTC App" الذي يتيح للمتعاملين إمكانية حجز مركبات الليموزين بطريقة سهلة وسلسة ومبتكرة، من خلال تقنيات متقدّمة تجعل طلب خدمات التنقل المتنوعة أمراً يمتاز بالسرعة والدقة.ِ