الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:28.

والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 19:55 والجزر الأول عند 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 02:36.