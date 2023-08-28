"بريد الإمارات" تُصدر طابعاً خاصاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام

أعلنت مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام عن إطلاق طابع تذكاري مُميّز احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد".

يرمز الطابع إلى الفخر والاعتزاز بالمسيرة الفريدة للمرأة الإماراتية ويحتفي بمساهماتها وتضحياتها المُلهمة في سبيل تطوّر وتقدّم دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة الراسخ بدعم وتمكين المرأة الإماراتية، وسعيها لتوثيق أبرز المناسبات في تاريخ الدولة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي: يسعدنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن نحتفي بالدور العظيم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، في دعم وتمكين ابنة زايد الغالية. في هذا اليوم السعيد لا يسع كل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن تعرب عن مقدار فخرنا واعتزازنا لسموها، على كل ما قدمته وما زالت تقدمه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية .

وأضافت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي: "قادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مسيرة تمكين المرأة الإماراتية منذ اللحظات الأولى لتأسيس دولة الإمارات، لتحقق إنجازات مبهرة، بعد أن وضعت سموها أهدافاً محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام، للنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في الدولة وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني.

وتابعت السويدي لدى المرأة الإماراتية سجلاً حافلاً بالإنجازات التاريخية، الذي يمتد تفسيرها والسرد عنها إلى مدى أبعد من النجاحات الرائدة التي سطرت من خلالها قصص نجاح ملهمة في الطموح والإرادة والتميز والريادة في كافة المجالات، بل أنها أشمل وأعمق لفكر ورؤى قيادتنا الرشيدة وقيم حملت في طياتها أنبل المعاني في بناء الإنسان، وتقدير المرأة وصون حقوقها، ومنحها فرصة حقيقية تستثمر في طاقاتها الخلاقة، ضمن مقاربة تقوم على الاستفادة من تنوع المهارات والخبرات وتوجهيها بما يسهم في تحقيق تطور اقتصادي ومجتمعي وثقافي وإنساني شامل ومتكامل.

وأشادت سعادتها بمبادرة مجموعة بريد الإمارات في إطلاق طابع تذكاري مُميّز احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، التي تأتي في إطار جهودهم المتواصلة وتعاونهم الحثيث لدعم المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة تنمية الوطن.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم: نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ونُثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد النسائي العام لإطلاق هذا الطابع التذكاري المميز.

وأضاف ان الطابع الخاص بيوم المرأة الإمارتية يجسد الالتزام الراسخ بدعم وتقدير الدور الرائد للمرأة الإماراتية في شتّى مجالات المجتمع، مؤكداً على دور المرأة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة، والالتزام بتوفير بيئة مشجعة للمرأة الإماراتية لتحقيق إمكانياتها الكاملة.

وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، نظمت مجموعة بريد الإمارات سلسلة من الفعاليات التي تُسلّط الضوء على دور وإنجازات المرأة الإمارتية ، حيث تم تنظيم جلسة حوارية مع الدكتورة حصة لوتاه، أول مخرجة إماراتية في دولة الإمارات، لمشاركة تجربتها وإنجازاتها ومناقشة الفرص والتحديات التي واجهتها.

كما أطلقت المجموعة بطاقة بريدية خاصة بهذه المناسبة تحمل في داخلها رسالة معايدة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ام الإمارات" لبنات الإمارات تم مشاركتها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، وتعبر هذه البطاقة عن روح التجديد والارتباط بالتراث الثقافي من خلال امرأة ترتدي الزي الإماراتي بعدسة المبدعة الإماراتية عليا سلطان الجوكر. كما تم تكريم أقدم موظفة في مجموعة بريد الإمارات، السيدة خلود مكي، التي بدأت مسيرتها المهنية مع البريد عام 1992 و لاتزال مستمرةً في عطائها.

وتحرص مجموعة بريد الإمارات على توفير الطوابع التذكارية في جميع مراكز سعادة المتعاملين التابعة لـ"بريد الإمارات"، كما يمكن الحصول عليها عبر زيارة متجر "بريد الإمارات" الإلكتروني www.emiratespostshop.ae.

