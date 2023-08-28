%49 نسبة المواطنات من إجمالي المؤمّن عليهم في أبوظبي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أعداد الإماراتيات المسجّلات لديه من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، شهدت زيادة كبيرة على مدار العقدين الماضيين، إذ ارتفعت بنسبة 38% من إجمالي المؤمن عليهم منذ إنشاء الصندوق، بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتَعزيز مسيرة تَمكين المرأة الإماراتية. وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لديه، منذ إنشائه، بلغ 51 ألفاً و686 مواطنة، بنسبة 49% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 11% عند تأسيس الصندوق عام 2000، مشيراً إلى أن 70% من المؤمن عليهم الجُدد، الذين تم تسجيلهم لدى الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري من الإماراتيات.

ولفت الصندوق إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق من القطاع الحكومي، بلغ 38 ألفاً و301 مواطنة من إجمالي المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، مقابل 13 ألفاً و385 مواطنة من القطاع الخاص حتى يونيو الماضي.

وذكر أن عدد المتقاعدات من الصندوق بلغ 4564 متقاعدة، ما يمثّل 28% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 47 عاماً، مقابل 55 عاماً للرجال حتى النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات الصندوق تَطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، وبلغت حتى يونيو الماضي 1161 مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.

ووفقاً لإحصاءات الصندوق، فإن دخول المرأة سوق العمل بالدولة لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معيّنة، بل اقتحمت المجالات المتاحة كافة، وباتت حاضرة بقوة في قطاعات مثل التعليم والطب وتقنية المعلومات وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة، وهو ما يُعد دليلاً على أنها أصبحت شريكاً أساسياً في كل قطاعات العمل بإمارة أبوظبي.