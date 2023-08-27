79 «فكرة مشروع» في المرحلة الثالثة لمبادرة دبي 10X

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل مشاركة 33 جهة حكومية في دبي قدّمت 79 فكرة مشروع في المرحلة الثالثة من مبادرة دبي 10X، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يونيو الماضي، بهدف تطوير منهجية فريدة لعمل الجهات الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي، وجعل دبي أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وشهدت بعض المشروعات تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة دبي 10X بتشجيع العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية لتطوير وإطلاق المشروعات المستقبلية، فيما كانت بلدية دبي أكثر جهة حكومية تعاونت في تطوير أفكار المشروعات المشاركة في هذه المرحلة بإجمالي 16 مشروعاً.

ومنذ إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دبي 10X التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، جرى تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل ضمت مختلف الفرق الحكومية لمناقشة وتطوير الأفكار والمشروعات القائمة على الاستعداد لتغيرات المستقبل، ومواجهة تحدياته وتوظيف فرصه.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، أن مبادرة دبي 10X انتقلت في مرحلتها الثالثة إلى محطة جديدة تدعم التعاون الحكومي المشترك، وتعزز دوره في مسيرة تصميم المستقبل في دبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال بلهول: «نجحت المبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار في التعاون بين الجهات الحكومية لتطوير خدمات جديدة واستباقية، تجسد حرص دبي على الريادة في استشراف وتصميم المستقبل، ومواكبة التغيرات ومواصلة توظيف الفرص والتقنيات الجديدة لخدمة المجتمع، بما يتماشى مع جهود دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل».

وأضاف: «تتميز المشروعات المشاركة في المرحلة الثالثة من مبادرة دبي 10X بأنها ركزت على أفكار نوعية غير تقليدية، يمكن تحويلها إلى إنجازات ومبادرات مميزة في القطاعات الحكومية، بفضل تعاون فرق عمل متنوعة تضع مستقبل دبي في مقدمة أولوياتها»، مؤكداً أن «هذه المبادرة أسهمت في تطوير المهارات والكفاءات الوطنية وإعدادها بأدوات المستقبل وتشجيعها على الإسهام بأفكارها ورؤاها في تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي».

وتم تقييم أفكار المشروعات الحكومية التي تم تقديمها وفق مجموعة متنوعة من المعايير المتعلقة بالنتائج المستقبلية، والفترة المتوقعة للتنفيذ، وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى، وتأثيرها في مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع فيها، وسيتم الإعلان عن المشروعات المعتمدة لاحقاً.

وأكد مدير مبادرة دبي 10X عامر عبدالرؤوف أن المشروعات المشتركة في المرحلة الثالثة، ركزت على الشراكة والتعاون في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تواكب التغيرات وتستبقها، بما يسهم في ترسيخ ريادة مدينة دبي كإحدى أفضل مدن العالم في تصميم مستقبل الحكومات.

وأشار إلى أن المشروعات المشاركة في هذه المرحلة تم تطويرها من قبل أكثر من 120 موظفاً حكومياً من 33 جهة حكومية، عملوا على توظيف خبراتهم ومهاراتهم في تطوير أفكار مشتركة حول مستقبل الخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة، تشمل النقل والطيران والفضاء والطاقة والاستدامة، والبنية التحتية والاقتصاد والتجارة، والتمويل والصحة والأمن والدفاع المدني والخدمات المجتمعية وغيرها.

جدير بالذكر أن مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2017، أسهمت في تطوير العديد من المشروعات المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات المصاحبة لها، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية وجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك.

• «بلدية دبي أكثر جهة حكومية تعاونت في تطوير أفكار المشروعات المشاركة بإجمالي 16 مشروعاً».